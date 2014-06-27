国际油市：美国原油期货下跌，因美国数据疲弱及获利了结

美国国务卿克里周四与多国外长于巴黎举行会谈时，呼吁沙特、约旦及阿联酋(阿拉伯联合大公国)协助鼓励伊拉克组成一个包容各方的政府，以解决让伊拉克陷入分裂危机的伊斯兰暴动问题。

美国国防部周四表示，周四已经增派50名特别任务人员至巴格达。美国帮助伊拉克政府与逊尼派武装份子的战斗顾问团队已经达到180人。

克里周四在与多国外长会谈后表示，俄罗斯应该呼吁乌克兰境内分离主义者在“几个小时内”解除武装。

世界六大国高层外交人士周四于布鲁塞尔开会，想办法恢复与伊朗间有关核子计画的协商，目前距离签定协议的最后期限7月20日仅剩不到四周时间。

利比亚国家石油公司(NOC)一名发言人周四表示，在西南部El Feel油田每日产出扩增至10.5万桶之后，目前每日产出为30万桶。发言人El Harrai 表示，东部Hariga石油港口已经重新开启，并准备迎来一艘油轮；5月中旬以来该港口维持关闭状态。(完)

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