华泰长城期货：中国期指持仓多方略占优势，空方减仓离场

股指周四早盘小幅冲高，尽管量能不大，但受新股上市影响，资金热情高涨，收盘上涨0.74%。期指方面，资金也呈现流入格局，成交明显放量。扣除分红因素后的主力合约期现价差较上周明显放大，显示市场悲观情绪削弱。

主力席位持仓变化显示多方略占优势。周四多空前20席位一致减仓，在主力合约上减持多单1,670手，减持空单2,064手，IF1407、IF1409两份合约加总后共减少买单1,888手，减少卖单2,207手。持续振荡的行情中多空资金都有些犹豫，但相比之下空方离场意愿略强。净空持仓本周两次刷新高点后，周四出现回落，暗示空方实力有所下降。个别席位看，周四仅三家席位净持仓变化在千手以上，其中中信期货席位净增加空单约1,800手，浙商期货和广发期货席位各自净增加多单约1,100手，相比之下多头仍占优。另外，广发期货席位对近期市场节奏把握较准，可适当关注。(完)