华泰长城期货：中国期指持仓多方略占优势，空方减仓离场

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以下内容节选自6月27日的《期货日报》：
股指周四早盘小幅冲高，尽管量能不大，但受新股上市影响，资金热情高涨，收盘上涨0.74%。期指方面，资金也呈现流入格局，成交明显放量。扣除分红因素后的主力合约期现价差较上周明显放大，显示市场悲观情绪削弱。
主力席位持仓变化显示多方略占优势。周四多空前20席位一致减仓，在主力合约上减持多单1,670手，减持空单2,064手，IF1407、IF1409两份合约加总后共减少买单1,888手，减少卖单2,207手。持续振荡的行情中多空资金都有些犹豫，但相比之下空方离场意愿略强。净空持仓本周两次刷新高点后，周四出现回落，暗示空方实力有所下降。个别席位看，周四仅三家席位净持仓变化在千手以上，其中中信期货席位净增加空单约1,800手，浙商期货和广发期货席位各自净增加多单约1,100手，相比之下多头仍占优。另外，广发期货席位对近期市场节奏把握较准，可适当关注。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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