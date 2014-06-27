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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 09:40 BJT

中国数据：1-5月规模以上工业企业利润同比增长9.8%--国家统计局

路透北京6月27日 - 中国国家统计局周五公布，今年1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额22,764.4亿元人民币，同比增长9.8%，增速比1-4月份回落0.2个百分点。

5月份，规模以上工业企业实现利润总额5,127.2亿元，同比增长8.9%，增速比4月份回落0.7个百分点。

统计局称，1-5月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额6,012.8亿元，同比增长3.4%；集体企业实现利润总额282.5亿元，增长0.9%；股份制企业实现利润总额13,380.6亿元，增长9.2%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额5,529.7亿元，增长12.4%；私营企业实现利润总额7,335.1亿元，增长12.9%。

1-5月份，采矿业实现利润总额2,767.5亿元，同比下降16.4%；制造业实现利润总额18,198.1亿元，增长13.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1,798.8亿元，增长25.1%。(完) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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