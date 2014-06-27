中国数据：1-5月规模以上工业企业利润同比增长9.8%--国家统计局

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透北京6月27日 - 中国国家统计局周五公布，今年1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额22,764.4亿元人民币，同比增长9.8%，增速比1-4月份回落0.2个百分点。
5月份，规模以上工业企业实现利润总额5,127.2亿元，同比增长8.9%，增速比4月份回落0.7个百分点。
统计局称，1-5月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额6,012.8亿元，同比增长3.4%；集体企业实现利润总额282.5亿元，增长0.9%；股份制企业实现利润总额13,380.6亿元，增长9.2%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额5,529.7亿元，增长12.4%；私营企业实现利润总额7,335.1亿元，增长12.9%。
1-5月份，采矿业实现利润总额2,767.5亿元，同比下降16.4%；制造业实现利润总额18,198.1亿元，增长13.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1,798.8亿元，增长25.1%。(完) (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选