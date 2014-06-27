中国金融：5月末银行业总资产159.62万亿元，同比增长14.4%--银监会

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透北京6月27日 - 中国银监会发布银行业监管统计月度指标显示，截至5月末，银行业金融机构总资产159.62万亿元人民币，同比增长14.4%。
金融时报援引银监会统计指标称，5月末，中国银行业总负债为148.47万亿元，同比增长14.1%。
统计指标显示，商业银行总资产5月末为124万亿元，同比增长13.9%，与上月持平，但较年初下降0.6个百分点；总负债115万亿元，同比增长13.7%。
按机构划分，大型商业银行5月末总资产达到65万亿元，同比增长9.2%，占银行业金融机构总资产比例41%，较上月下降0.2个百分点，较年初下降0.9个百分点。股份制商业银行总资产为30万亿元，同比增长14.4%，占银行业机构总资产比例为18.5%。
一季度银行业金融机构总资产159.5万亿元，比上年同期增长12.89%，总负债148.73万亿，比上年同期增长12.54%。（完） (发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选