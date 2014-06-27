港报社评：内地楼泡欲爆，地方挟中央托市--经济日报6月27日

内蒙首府呼和浩特上周五宣布取消楼市限购令，成首个明文松绑楼控的城市，惟有关通知仅推出6天，当局便指文件「打印错误」，吊诡急撤。呼和浩特硬闯触礁，但无锡、天津、渖阳等，近日纷传出已低调自行松绑。内地楼市转势渐明显，惟相比中央，地方更忧楼市跌。 中央对楼市调整会多深，相信心中仍无底。惟现时楼价跌幅仍有限，且内地按揭贷款首期不低于30%，杠杆不高，更没如其他发达国般，涉复杂衍生产品，难演成美国次按式金融灭顶之灾。只要楼价稳步回调、慢挤泡沫，中央应乐见。 惟不少地方诸侯却极焦急，因他们在楼市下跌中首当其冲，面临两大重击。 其一，挤破地方经济泡沫。部分中小城市楼市已成大泡沫，供应严重过剩。若这些地方楼市转势，以楼市拉动经济的算盘势难再打响，令其经济泡沫破灭。 其二，地方债风险急飙。中小城市的楼价地价回调，政府卖地收入锐减，债务压力与日俱增，恐趋爆破。 中央与地方的利益不同，而中央对楼市会跌多少、会否严重冲击经济，看似仍心中无底，难制定清晰明确政策，但又不愿见地方乘势一哄而上，重新催谷楼泡，种更大祸患。中央对楼市的暧昧态度料延续，地方亦势不断出招，图迫中央撑楼市，内地楼控博弈持续，楼市走势与政策倍添不明朗。