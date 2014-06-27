港报社评：新界东北发展赔偿勿再开不合理先例--明报6月27日

新界东北新发展区受影响的居民与发展局长陈茂波对话，居民索取巨额赔偿之余，还提出要求政府以平房换寮屋。对于居民的诉求，有人形容为「开天索价」。政府处理新界东北发展赔偿，从人性化出发，若个别居民有特殊情况，以特殊恩恤酌情处理，可以理解；但是整体赔偿仍然要按现行法规框架办理，若过分偏离，除了对其他市民不公平，而所谓特殊往往成为先例、惯例，将会后患无穷。

求偿200万元拨地建屋据陈茂波发表的文章披露，受新发展区影响的居民初步估计约有1,000户，有居民代表提出政府要给每户赔偿200万元，另外，政府要给每户拨地500平方尺，让住户可以兴建400方尺、高两层的平房；对于这两项诉求，陈茂波表示政府不可能接受。这个回应及时而恰当。受影响的民居，其中不少是非法搭建在官地上的寮屋，未经批准，住户并无业权，也不可转让。

弱势政府推动政策极其困难，受影响持份者趁机牟取私利，政府为求减低反对声音，采取宽松处理，可以理解，但是无论怎样，政府仍然要顾及善用公帑的原则，绝对不应该成为黄大仙，有求必应；也绝对不应该害怕人多势衆、惧于声大夹恶而屈服于不合理要求。政府必须基本上按现行法规框架办事，然后视特殊情况酌情处理。

今日财委会第7次讨论前期拨款，立法会大楼仍然保安森严，从情况看来，议题今日能否表决，只有天晓得。立法会是做事的地方，还是不做事的地方，愈来愈使人迷糊、搞不懂，因为看不到有任何积极意义和作用。现在的立法会，真的不知道究竟是一个怎么样的东西！