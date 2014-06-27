上海中期：沪铜受到现货升水支撑仍将在高位运行

进入6月，全球铜价摆脱了中国铜融资风波阴霾再度走强，并刷新阶段高点纪录，反弹力度超乎市场想象。究其原因，现货升水功不可没。当前上海期货交易所铜库存已下降至7.5万吨，其中报税铜库存3.5万吨，完税铜库存4万吨，完税铜库存已处于极低水平。极低的现货库存和冶炼商偏低的出货热情共同推涨铜现货升水，4月、5月现货一度出现千元以上的升水。高升水对空头构成打击，削弱了市场的做空力量。

尽管近期中国政府一系列的微刺激政策对实体经济产生了积极作用，但其用意并非扭转调整经济结构的大局，铜下游企业消费疲软依然是不争的事实，这一现象令铜价难以有效逾越五万整数关口。破除现货高升水的力量或来自两个方面：冶炼商加快出货和进口活动增加，但这两方面在短期内都不太可能实现。因此，我们认为，铜价受到现货升水支撑仍将高位运行，建议采取买近抛远操作。(完)