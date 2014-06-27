港报社评：拉布理还乱，政府求快刀--星岛日报6月27日

立法会财务委员会讨论新界东北新发展区前期工程拨款，开了6次会都是「剪不断，理还乱」，令大量影响民生的拨款议案，面对赶不及在本会期通过的风险。泛民主派议员要求容许其他议案插队，建制派议员则希望今天的第7次会议能够「快刀斩乱麻」，长拖不如短痛。就算议案勉强过关，还有大堆跟进工作要处理。

温和泛民在这个环节再度被激进人士骑劫，加入要求延迟审议拨款的行列，藉口是要换取时间空间进行官民沟通。

可是，发展局局长陈茂波本星期三夜间，到粉岭与村民开会，当中有坚持「不迁不拆」的组织，要求陈茂波另外与他们公开辩论不果，拉队离场，只剩下一些有意搬迁的村民向官员开价索偿。社运组织这个杯葛沟通会议的行动，暴露了这批人士，根本没有兴趣与官员平心静气商讨，只图官员公开接受他们声讨。

对政府来说，如果容许这些申请提前讨论，恐怕被押后的新界东北拨款议案，有可能被无了期拖延，直至拖垮，这只会助长拉布成风。财委会积压待处理的拨款申请，包括焚化炉和堆填区工程，早在工务小组阶段已经拉过长布，上到财委会仍有拉布风险。

拉布机制受到滥用，成为少数议员占据的表演舞台，以起削弱和瘫痪政府的作用，作为推倒「不民主制度」的手段。这种手法导致不同政治势力要硬碰硬，政治气氛两极化。

今天财委会无论成功剪布与否，云集场外的示威人士都会情绪激动，为七一火上加油。即使成功剪布，但是日后要落实收地，还需要比现时灵巧得多的政治手腕来缓解民怨。