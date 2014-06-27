港报社评：美干预港普选，中央守底线更坚定--文汇报6月27日

美国国务院发言人日前高调回应「占中公投」，声称「如果特首选举予港人真正选择，反映选民真正意愿，我们相信特首的认受性能大大提高」。外交部及外交部驻港特派员公署昨日作出反驳：香港政制发展问题是中国内政，中国政府坚决反对任何外国以任何方式介入。美国利用政改问题插手香港事务，民进党也企图以「台独」引领香港的反对派。香港的政制发展事关国家的主权、安全、发展利益，外部势力越是干预，中央坚守普选须按基本法和人大决定办事的底线的决心只会更加坚定。所有希望顺利落实普选的香港市民，都应抵制外部势力干扰。

中央公布有关「一国两制」的白皮书，已将香港管治问题提升到国家安全的高度。外国势力公开介入香港事务，中央在坚决反对的同时，只会更加提高警觉，更加坚守必须依照基本法和人大决定办事、特首人选必须爱国爱港的普选底线，绝不容许外国势力干预香港事务，把香港变成颠覆国家社会主义制度的桥头堡。

还须关注的是，台湾民进党一周之内，两度公开声援香港的「占中公投」活动。这说明，民进党要以「台独」引领香港的反对派。港人反对「台独」，绝不容许将「台独」祸水引来香港。

所有真心希望普选顺利落实的香港市民，都应反对外国势力干预香港政制发展，坚持在基本法框架内讨论、推动政改。反对派勾结外国势力，逼中央放弃普选底线的图谋绝不能得逞。