宝城期货：郑商所动力煤期货反弹难改弱势

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以下内容节选自6月27日的《期货日报》：
神华近日确定大幅降价10-20元/吨，连续多日阴跌的期货盘面出现反弹。然而，拖累动力煤市场的利空因素仍然存在，如果下游买方继续坚持去库存化或电价下调方案落实，新一轮下跌恐怕在所难免。
昨日动力煤期货<0#CETC:>主力1409合约的持仓排行显示，主力空头纷纷获利了结，尤其是此前排行第五的神华期货减仓1111手，为当天减仓数量最大的席位。多头方面，主力资金也以减仓为主，鲜有大幅增仓的操作，可见多头对后市反弹行情的信心不足。此外，从动力煤期货的总持仓来看，多头减仓力度超过空头。因此，昨日的反弹主要是空头阵营分化所致，多头表现依然消极。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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