宝城期货：郑商所动力煤期货反弹难改弱势

以下内容节选自6月27日的《期货日报》：

神华近日确定大幅降价10-20元/吨，连续多日阴跌的期货盘面出现反弹。然而，拖累动力煤市场的利空因素仍然存在，如果下游买方继续坚持去库存化或电价下调方案落实，新一轮下跌恐怕在所难免。

昨日动力煤期货<0#CETC:>主力1409合约的持仓排行显示，主力空头纷纷获利了结，尤其是此前排行第五的神华期货减仓1111手，为当天减仓数量最大的席位。多头方面，主力资金也以减仓为主，鲜有大幅增仓的操作，可见多头对后市反弹行情的信心不足。此外，从动力煤期货的总持仓来看，多头减仓力度超过空头。因此，昨日的反弹主要是空头阵营分化所致，多头表现依然消极。(完)

详情请点选链接：here