港报财经评论：市势并不弱，中燃可长揸--经济日报6月27日

市势并不弱，中燃可长揸 /林瑞芬

看淡的投资者周一偷袭又如此容易满足，周二至周三回稳，周四更回升。恒指昨升1.45%，收23,197，又试23,200阻力；大市成交额则因多只新股上市略为增至525亿港元。港股大势总的来讲不太弱，22,500为短期支持，守稳之机会仍高，而向上23,200至23,250为密集阻力之关键，下半年等待时机突破的机会还是高一线。腾讯 昨急升2.9%至118.4港元，上周预期将近爆升。

中国内地新股旺场，三只新股昨较招股价涨44%。上证昨升0.65%至2,038，似乎已走出新股抽空市场资金的阴影。香港新股表现相对就湿滞得多，挟超额认购200多倍之势的畅捷通 收报15.04港元，低于招股价16.38港元，表现都是如此令人失望。长港敦信 潜水更达22%，其他的都不用多提。此轮新股太多，影响表现。若跌超过招股价15%至13.9港元，都要认跌眼镜，忍痛止蚀。且看，已有多年往绩，只是转板，由B转H股的万科企业 上市第二日，昨急升6.8%至14.18港元，基金大户继续储货。如月内曾判势中国燃气 正叩关13.5港元阻力，一旦攻破，短期反覆挑战14.5至15港元。昨乘业绩佳，高见15.04港元，收报14.84港元，升6.9%。集团已公布截至2014年3月底全年业绩，营业额260.08亿港元，按年升44.85%；录得纯利25.76亿港元，按年升约46%；但若以核心业务税前盈利计，增长达51%，符合市场的预期。

佳绩过后，各大券商纷纷上调其目标价，如美银美林由14.5港元上调至15.8港元；瑞银由15港元上调至17港元；摩根大通由11港元上调至16.6港元；高盛由10.1港元上调至11港元；以及大华继显由12港元上调至14.2港元。综合以上五行最新对中国燃气2015年3月底止的每股盈利预测平均为0.66港元。而2016年3月底止的预测平均为0.79港元，分别按年增长22%及20%左右。如此有信心，一来公司有往绩支持印证；二来对未来的指引也够清晰。国策推动，始终是中国燃气前景的保障。一来，国家政策要求至2017年，全国10吨级以下的燃煤取暖锅炉须改用天然气，政策将有助扩大集团未来天然气销售数量。二来，中俄已签署天然气供应协议，因集团在东北区的项目占比很高，较为得益。三来，在冬天取暖的政策支持下，预计在2017年末至2018年初，单单是取暖的供应便可带来100亿立方米的销售，若加上工业及其他用户，相信可增至130亿立方米。

币策再微调，内银望反弹 /余少文

人民银行暂停了运行四个月的正回购操作，支持中国内地股市反弹，国企指数亦造好，但央行可能加快利率市场化步伐，或影响内银股未来的反弹空间。中国内地股市昨日造好，带动国企指数回升至10,337点收市，全日升156点或1.5%，成交额不足95亿港元，近70%主板H股随大市上升，表现最好是刚上市的万科企业 和中州证券 ，升超过5%；而红筹指数升52点或1.2%，收报4,347点，成交额41亿港元，能源和电讯股撑住指数。

期指结算前夕，大市牛皮在所难免，料今日中午结算大局底定后，或有一个较明确的方向，尤其下周一是半年结，不排除有心人会粉饰窗櫉，从而撑住大市作半年结或季度结。但人民银行在上半年最后一个进行的正回购的交易日（一般是周二和周四），并没有任何操作，是2月中旬重启正回购以来首次。如周三所指，周二正回购规模持续缩减，28日前的正回购规模是地量的100亿人民币，昨日到期，预期再缩减规模又或停止正回购，最后是暂停，变相释放100亿人民币流动性。虽然未知央行下周四会否重启正回购操作，但按去年的运作模式，2月中重启正回购后，到6月上旬结束，结束前的正回购规模会缩减，今年6月跟当时情况相似。或如近日所指，央行会结束正回购，只是按去年时间表，结束正回购和央票发行后，要1个月后才会重启逆回购，故央行今期最快也要在7月底才会重启逆回购，惟不管会否重启逆回购，至少可给予市场一个正面信息。

若然中国内地在货币政策上开始微调，则下半年人行是有机会再定向降准，或又全面降准，也可能减息，不管是哪一种措施，原则上是利好中港两地股市，故见A股昨日稳步上升，如上证综合指数一度回升至2,040点。只是央行如减息，也要看是定向减息，还是存贷息率齐降，预期中国内地会加快利率市场化的步伐。因为人民银行上海总部宣布，今日起扩大开放小额外币存款利率上限的改革试点，由上海自贸区扩大至上海市。而小额存款是指300万美元以下或等值其他外币存款，300万美元以上的大额存款利率，则由金融机构跟客户自行协商。