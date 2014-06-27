港报财经评论：市况无常态，消息好坏难分--信报6月27日

市况无常态，消息好坏难分 /习广思

环球股债市场炽热，美国讲长期低息，欧洲讲量宽，即使下半年未必推出，起码引起市场憧憬，低息资金在这种政策环境下，只会继续买股债资产和“砖头”。英国加息压力愈来愈大，房地产市场升到央行“顶唔顺”，昨天出招限制按揭，英国央行行长卡尼对加息含糊其辞。不过，英国楼价最大动力是俄罗斯及东欧资金涌入，央行措施能否压住楼价势成疑问。资金流窜急速，很多市场表现太难估，新兴市场在第二季急弹，印度股市创新高，俄股在过去两个月更反弹近20%。如此市况，不禁令人反问何解中港股市如此弱？中国政策不明，令大部分投资者观望为上，反弹欠希望，下跌有支持。恒指横行格局难破，大市续玩板块、主题和个股居多。

今天期指结算，但恒指周一急跌、周四急抽升，走势难以捉摸。恒指昨天收报23,197点，上升331点；大市成交额525亿港元。澳门经济财政司司长澄清当局没有要求在赌场内运营的珠宝金行停止刷卡业务，消息刺激一众濠赌股反弹。濠赌股经连番调整后，早前对收紧中国内地旅客过境日数反应不大，如今对好消息有较大反应，可见股价调整压力减低。中资股仍然是支撑大市的主力，油股回升之余，电力股也全面回升，多只汽车股在政策憧憬下续有升幅。中港股市新股成为焦点，但真正炽热的是美国新股市场，且颇有当年香港新股热潮的影子。根据研究机构Dealogic的数据，今年美国有144只新股IPO，超过去年的84只，而且今年IPO定价也是2000年以来最高水平。新股要热要旺，最重要是有表现，才会有散户抢买。

美股今年IPO平均回报19%，大幅跑赢标普500指数；反观香港新股市场，昔日全城抢购，首日挂牌大赚的光景不再，反而多了新股上市走样或造假新闻。在一个气氛低迷的股市中，新股钱愈来愈难赚。昨天港股三只新股均潜水，回看上半年在主板上市的新股中，30%至今股价潜水，即使是大热的保利文化 ，股价也潜水18%，投资者对新股始终缺乏信心。

慎防利差交易拆仓潮 /苏子

目前的汇市的最大问题是波幅持续创新低纪录，使不少短线投资者感到无所适从，欠缺入市的意欲，而且更重要的还是，目前的汇市可以说是完全欠缺具主题的交易方向，不少看似十分重要的央行议息及经济数据结果，往往只能为汇市带来昙花一现的冲击。即使市场仍然甚为看好其大方向的英镑兑美元，但其在期权市场的1个月引伸波幅已经跌至2007年以来的低位，表现并不正常。

对于汇市投资者而言，他们其实不大关心货币大方向的升与跌，最重要的反而是市场的短期走势要有炒作主题及炒作方向，并且每天可以有足够的波幅令短线炒作有获利空间。以英镑汇价为例，目前看似有炒作主题及炒作方向，即是英国将很快便会进入加息周期，令英镑有向上炒的诱因存在。可是在有炒作主题下，英镑兑美元的波幅仍然不足，而且其在上升的过程中亦经常受到市场上的大量噪音影响，使英镑兑美元只能出现非常缓慢并且较反覆的窄幅升幅。因此，投资者要在这种市况里赚取200点子以上的利润，往往要有超乎常人的耐性等上三数个交易天才可成事。怪不得有些汇市投资者已对目前的汇市常常抱怨，较激进的甚至指炒汇好像有浪费青春的感觉了。

但却不至于如此悲观，原因是目前汇市的低波动性，某程度上只是反映市场上正有大量投资者采取利差交易策略而已。而欧罗及日圆这两大货币，因为仍然受到央行可能加码推出QE的威胁，自然成为利差交易的主要融资货币。目前这两大货币的超低波幅现象，自然使更加多利差交易资金选为融资货币了。但值得注意的是，只要市场上有任何不利消息影响到投资者选择欧罗及日圆作为融资货币的信心，届时便会出现大拆仓的局面，从而使这两大货币的波幅再次扩大至超越正常水平。换言之，目前的低波幅现象，随着投资者不敢再放心把欧罗及日圆视为融资货币而会结束。短线而言，欧罗兑英镑及英镑兑日圆分别升穿0.813英镑阻力及跌破172日圆支持后，小心届时汇市将出现利差交易大拆仓而令整体波幅显着扩大。