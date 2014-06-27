期货日报：郑糖牛市言之过早，去库存压力仍将拖累价格涨势

以下内容节选自6月27日的《期货日报》：

虽然股市依然低迷，但上半年糖股龙头南宁糖业却三次触及涨停板，股价从年初的6.6元飙升至近日的9.6元附近，涨幅超过45%。其实，南宁糖业逆市上涨，与春节后全球糖市触底反弹的炒作理由一致：厄尔尼诺。

但是供求平衡表的预期显示，预计本榨季消费量为1450万吨，供应量为1747万吨，两者的差值即为本榨季的剩余：约300万吨。达到了建国以来的峰值。

不否认，如果发生厄尔尼诺，国际糖价会出现大涨，国内糖价也将跟涨。但在供应预期下，无论是现货还是期货，价格上涨幅度和速度都将被大量结余库存所拖累--郑糖<0#CSR:>1501合约表现恰如其分地反映了糖价上下两难局面。因此，在去库存任务仍任重道远的情况下，牛市言之过早，糖价还需要在底部徘徊一段时间。(完)

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