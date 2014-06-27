《中国重要政经日程》--6月27日

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
==========================近期重要政经日程==========================
6/28（周六）
--“中国经济增长与周期国际高峰论坛”定于2014年6月28－29日在北京召开。
*--第八届“中国经济增长与周期国际高峰论坛”定于2014年6月28（至29日）在北京召开。
6/29（周日）
--第一届新金融联盟峰会在北京举行。
7/04（周五）
--2014外滩国际金融峰会在上海举行。
7/07（周一）
--第二届中国中小企业投融资交易会于7月7-9日在北京举行。
7/19（周六）
--2014中国上市公司风险管理高峰论坛在北京举行。
7/23（周三）
--2014中国-拉美经贸合作论坛于7月23-25日在北京举行。
7/29（周六）
--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。
8/28（周四）
--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李贺； 审校 沈燕)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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