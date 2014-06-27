《中国企业债发行日程表》--6月27日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *重庆市合川 16 7 7/4簿记建档 上限7.95% AA 7/7-7/8 广州证券 城市建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *大连黄海 12 7 7/4簿记建档 -- AA 7/7-7/9 平安证券 港务有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *中国有色矿业 15 10 7/4簿记建档 上限6.90% AAA 7/7-7/9 国泰君安证券 集团有限公司 5 10 上限6.90% AAA 国泰君安证券 (品种二在第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= *喀什深喀 至多10 6 -- 上限8.00% AA 7/7-7/10 信达证券 投资发展 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= *钦州滨海新城 10 7 7/4簿记建档 上限7.50% AA 7/7-7/11 国海证券 臵业集团 (第3-7年末每年偿还20%本金；以土地使用权提供担保) ========================================================================================= 德州德达 18 7 6/25簿记建档 6.48% AA 6/26-7/2 中投证券 城市建投 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 南宁绿港 5 7 6/26簿记建档 *7.30% AA 6/27-7/3 国海证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 晋江工业园区 8 7 6/26簿记建档 *7.08% AA 6/27-7/3 长江证券 开发建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津滨海新塘 13 7 6/27簿记建档 上限7.60% AA 6/30-7/4 民族证券 建设发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 河北渤海 10 6 6/27簿记建档 *6.90% AA 6/30-7/4 新时代证券 投资集团 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 常州公共住房 至多11 7 7/1簿记建档 上限8.10% AA 7/2-7/4 长城证券 建设投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 柳州产业投资 9 7 7/2簿记建档 -- AA 7/3-7/7 平安证券 有限公司 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 南京汤山 8 7 6/27簿记建档 上限8.00% AA 6/30-7/8 华龙证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/由南京江宁科学园发展有限公司提供担保) ========================================================================================= 赤峰元宝山区 10 7 7/2簿记建档 -- AA 7/3-7/9 国信证券 国资经营公司 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: 表示新增。(完) (整理 杨文纨；审校 吴芳)