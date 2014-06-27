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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 17:26 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月27日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)   
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*中国建材     300       45       9   6/30簿记建档  光大银行     AAA     7/1     7/2
                                          中信银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
 发行人      注册金额 拟发规模 期限     发行日     主承销商  主体评级  起息日  上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*华融证券      20       10       3    7/2招标      招商银行      AA+    7/3     7/4
           (最高发行余额)                          光大银行等 
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*深圳茂业商厦  16        8      12    7/4簿记建档  中国银行      AA     7/8     7/9
有限公司
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步步高         12        3      12   6/30簿记建档  中国银行      AA     6/30    7/1
 
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山西沁新能源    9        5       6   6/30簿记建档  浦发银行      AA-    6/30    7/1
集团股份                                    
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招商证券       93       30       3    7/1招标      农业银行     AAA     7/2     7/3
 (最高发行余额)                          建设银行等   
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江苏国信资产  100       20      12    7/1簿记建档  兴业银行     AAA     7/2     7/3
管理集团                                           中国银行
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齐鲁证券       44       10       3    7/1招标      建设银行      AA+    7/2     7/3
           (最高发行余额)                          中国银行   
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本溪北营钢铁   30       15      12   7/1簿记建档   广发银行      AA     7/2     7/3
(集团)                                             民生银行
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亿利资源       20       10      12    7/1-7/2簿记  北京银行      AA     7/3     7/4
集团有限公司                                          
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浙江新澳实业    3        2      12    7/1簿记建档  中信银行       A+    7/3     7/4
有限公司
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安徽供销商业    5        2.5    12    7/2簿记建档  兴业银行      AA     7/3     7/4
总公司
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浙江中国       10       10      12    7/3-7/4簿记  工商银行      AA+    7/7     7/8
小商品城集团                                           
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厦门翔业       11        6      12    7/3簿记建档  建设银行      AA+    7/4     7/7
集团有限公司                                       工商银行
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北京海吉星      5        2      12     推迟发行    广发银行       A+     --       --
医疗科技公司                                       国泰君安证券
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通裕重工        9        4.5    12     推迟发行    兴业银行      AA-     --       --
 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):    

发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*河南省机场    12        6       5    7/4簿记建档   中信银行     AA+     7/8     7/9
集团有限公司                                        
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*双胞胎         5        2.5     5    7/4簿记建档   建设银行     AA      7/7     7/8
(集团)股份                                        
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广州电气装备    7.9      3.9     3   6/30簿记建档   浦发银行     AA      7/1     7/2
集团有限公司                                        农业银行
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中国中铁      100       30       5    7/1簿记建档   中金公司    AAA      7/3     7/4
 (附每5年末发行人赎回权）                 工商银行
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云南能源投资    9        5      --    7/1簿记建档   招商证券    AAA      7/2     7/3
集团有限公司 (附每5年末发行人赎回权）               招商银行
                9        4      --    7/1簿记建档   招商证券    AAA      7/2     7/3 
             (附每7年末发行人赎回权）               招商银行              
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广西正润发展    4.4      4.4     5    7/2簿记建档   国开行       AA      7/3     7/4
集团有限公司   （附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）                          
       
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西宁经济技术   15       15       5    7/2簿记建档   招商银行     AA      7/3     7/4
开发区投资控股 
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西宁经济技术   15       15       5    7/3簿记建档   招商银行     AA      7/7     7/8
开发区投资控股                                      国开行
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湖北洋丰        5        5       3    7/3簿记建档   工商银行     AA-     7/7     7/8
股份有限公司                                        民生银行
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中国建筑第     12        6       5     推迟发行     建设银行     AA+      --      --
五工程局                                          中信建投证券
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浙江海天建设    4.5      4       3     推迟发行     工商银行     AA-      --      --
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伟星集团        6        6       3     推迟发行     招商银行     AA       --      --
                                                    工商银行
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盐城东方投资   11       11       5     推迟发行     浦发银行     AA       --      --
开发集团
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山东王晁        6        3       3     取消发行     光大银行     AA-      --      --
煤电集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
            (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注:  代表新增。(完)

 (整理 杨文纨； 审校 吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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