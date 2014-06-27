中国汇市：人民币兑美元开盘报6.2260元，上日收报6.2251元

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8854元附近
路透上海4月18日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8854元附近，较上日贬值约69点。
路透上海6月27日 - 中国人民币兑美元 周五开盘报6.2260元，上日收报6.2251元。具体如下：
开盘价 中间价 上日询价系统最后一笔成交价
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6.2260 6.1543 6.2251
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透上海4月18日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8854元附近，较上日贬值约69点。
* 人民币微收贬，日内波动不大 * 中间价依旧小幅过滤，淡化贬值意图 * 一季度中国经济数据对汇市影响有限 * 客盘略偏购汇，大行适度提供美元流动性 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京4月17日 - 人民币兑美元即期周一微收贬，日内波幅不大。交易员称，虽然中间价依旧小幅过滤，彰显淡化贬值预期意图，但客盘仍略偏购汇，大行则适度提供美元流动性，短期汇价料仍无明显方向。 他们并表示，今日中国向好的一季度经济数据对汇市影响不大，随着习特会和美国汇率报告的政策风险相继释放，市场关注即将到来的法国大选；如果出现意外，可能会通过欧元影响美元，进而影响人民币。 “感觉外汇市场对中国GDP数据不敏感，按理说今天数据向好人民币应该升值，但是该购汇的还是购汇，人民币反而跌了一点。”一中资行交易员说。 他并称，近期观察美元指数上不去，美元/人民币也下不去，人民币可能维持对一篮子货币偏弱的走势。 中国经济春意盎然，一季度GDP增速6.9%创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预
*--中国外管局发布通知称，自2017年5月1日起，向银行开放报关电子信息，用于货物贸易外汇业务真实性审核。银行应遵循“了解客户、了解业务、尽职审查”原则，单笔等值10万美元以上货物贸易对外付汇业务原则上应核验报关电子信息；对能够确认交易真实性的，可免于核验；单笔等值10万美元以下货物贸易对外付汇业务，银行可自主决定是否核验报关电子信息。