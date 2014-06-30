《中国债券市场每日交易备忘》--6月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国建材 45亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和中信银行主承 步步高 3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中行主承 山西沁新能源集团股份5亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承 广州电气装备集团3.9亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和农行主承 =========================================================================== 二、新债上市： 国家开发银行60亿元一年期增发债140213，参考收益率4.1372% 淮安清河新区投资公司5亿元四年期投资人选择权(3+1)固息债1480380，票面利率7.19% 光明食品集团20亿元六个月期超短期融资券011486003，票面利率4.75% 华油天然气股份有限公司3亿元一年期短融041468002，票面利率5.2% 江苏连云港发展集团8亿元一年期短融041455026，票面利率5.3% 四川省盐业总公司3亿元一年期短融041460061，票面利率5.27% 深赤湾A 4亿元一年期短融041458051，票面利率5% 邯郸市交建有限公司3亿元一年期短融041455027，票面利率5.2% 龙力生物 3.5亿元一年期短融041463017，票面利率6.5% 宁夏国资运营有限公司10亿元一年期短融041472010，票面利率5.2% 南玻A 7亿元一年期短融041458050，票面利率5.1% 新疆青松建材化工10亿元一年期短融041459044，票面利率5.6% 通州建总集团有限公司2.5亿元一年期短融041453074，票面利率7.60% 陕西省交建集团公司20亿元三年期中票101454035，票面利率5.93% 华油天然气股份有限公司5亿元两年期中票101468004，票面利率5.63% 四川省盐业总公司1亿元三年期中票101460027，票面利率6.05% 北京海淀玉渊潭农工商总公司10亿元三年期中票101465011，票面利率6% 宁夏国资运营有限公司10亿元三年期中票101472005，票面利率5.83% 大连国资投资公司5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票101473007，票面利率6.02% 江苏省宿迁市0.9亿元三年期中小企业集优票据051402003，票面利率7% ============================================================================ 三、缴款： 睢宁县润企投资12亿元七年期固息债1480382，票面利率7.1% 瘦西湖旅游发展集团10亿元七年期固息债1480383，票面利率6.8% 武汉商联集团股份有限公司4亿元一年期短融 内蒙古太西煤集团股份5亿元一年期短融 无锡国联发展集团10亿元一年期短融 酒泉钢铁集团55亿元一年期短融 内蒙古岱海发电3.5亿元一年期短融 步步高 3亿元一年期短融 山西沁新能源集团股份5亿元六个月期短融 盐城东方投资开发集团公司11亿元五年期中票 淮北矿业股份10亿元五年期中票 黑龙江北大荒农垦集团15亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 进出口银行200亿元三年期固息债110310到期兑付，票面利率4.24% 宁波银行 50亿元五年期浮息(一年定存基准)债092003到期兑付，基本利差0.8% 国家电网300亿元五年期中期票据0982092到期兑付，票面利率3.6% 国开行100亿元两年期固息债1202205到期兑付，票面利率3.22% 长江航运集团总公司6亿元五年期中票0982094到期兑付，票面利率4.39% 贵州乌江水电开发公司13亿元一年期短融041354038到期兑付，票面利率5.7% 江苏省国信资产管理集团20亿元六个月期短融041360088到期兑付，票面利率6.6% 06国开11 060211付息 09中化USD1 09821709付息 12附息国债12 120012付息 12国开204 1202204付息 12农发11 120411付息 12三一MTN1 1282221付息 12锡新区MTN1 1282222付息 12皖北MTN1 1282223付息 12晨鸣MTN1 1282224付息 12泰交通MTN1 1282225付息 12通泰MTN1 1282226付息 12南汇MTN1 1282227付息 12南新工MTN1 1282228付息 12苏汇鸿MTN1 1282229付息 12蒙地矿MTN1 1282230付息 13新郑债 1380231付息 05粤交通债 058009付息 06沪水务债 068032付息 09平安银行01 092004付息 09平安银行02 092005付息 09华能水电债 0980113付息 10进出03 100303付息 10诚通MTN2 1082113付息 10淮南矿MTN1 1082114付息 11兴业次级债 1110001付息 11皖北MTN1 1182187付息 11黄山MTN1 1182188付息 11北营钢MTN1 1182189付息 12国开27 120227付息 12广州农商债01 1220011付息 12乐清债 1280189付息 12冀发展MTN1 1282231付息 12青国投MTN2 1282232付息 12郑煤MTN1 1282233付息 12华药MTN1 1282234付息 12深水务MTN1 1282235付息 12船重MTN1 1282236付息 05国开10 050210付息 05华电债 058010付息 06浦发01 060901付息 08光大债固2 081803付息 10陕有色MTN2 1082115付息 10中盐MTN1 1082116付息 11工行01 1105001付息 11广发次级债 1119001付息 11泰隆次级债 1120006付息 11石药MTN1 1182190付息 11义马MTN1 1182191付息 11广新MTN2 1182192付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国首单大额可转让存单（CD）已花落中国银行的消息周五在市场上广泛流传，但终被中行官方明确否认。 多位消息人士表示，实际上到目前为止，有关CD发行管理办法中的诸多具体细节，监管层尚未最后定调。 --证监会新闻发言人张晓军上周五称，证监会正在研究股票发行注册制改革方案，计划今年底以前提出具体方 案。注册制改革的实施，还要以修订《证券法》为前提，并坚持市场化和法治化取向，从中国国情出发，处理好 市场与政府的关系。 7/1公布6月官方制造业PMI (5月50.8) 6月汇丰制造业PMI终值 (5月终值49.4) 7/3公布6月官方非制造业PMI (5月55.5) 7/9公布6月工业生产者出厂价格指数(PPI) (5月-1.4%) 6月居民消费价格指数(CPI) (5月2.5%) 7/10公布6月进出口贸易数据 (5月顺差359.2亿美元) 7/16召开二季度国民经济运行情况新闻发布会 其中:固定资产投资(不含农户) (1-5月17.2%) 社会消费品零售总额 (5月12.5%) 工业增加值 (5月8.8%) 房地产投资和销售情况月度报告 7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰中国制造业PMI初值 (6月初值50.8) 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽/丁淑琴；审校 李宏薇/吴芳)