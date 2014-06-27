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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 09:42 BJT

《汇市简讯》英镑/美元呈现正面讯号，但很快需要创新高以维系涨势

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* 亚洲市场早盘英镑/美元买盘略有改善，因整体市场出现少量美元卖盘，开盘上升0.26%

* 本轮反弹后，五日、10日和20日移动均线和波林格区间均小幅向上

* 正面形势确立，但要维系这样的讯号，需要很快创出新高

* 纽约市场1.6996/1.7040区间提供初步支撑/阻力位

* 相关技术分析图： link.reuters.com/gep32w

(完)

(编译 郑茵 审校 龚芳)
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