《汇市简讯》英镑/美元呈现正面讯号，但很快需要创新高以维系涨势

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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* 亚洲市场早盘英镑/美元买盘略有改善，因整体市场出现少量美元卖盘，开盘上升0.26%
* 本轮反弹后，五日、10日和20日移动均线和波林格区间均小幅向上
* 正面形势确立，但要维系这样的讯号，需要很快创出新高
* 纽约市场1.6996/1.7040区间提供初步支撑/阻力位
* 相关技术分析图： link.reuters.com/gep32w
(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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