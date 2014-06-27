企业结盟：三菱汽车将为菲亚特生产Attrage汽车，在亚洲销售--日经

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透6月27日 - 日本经济新闻报导称，三菱汽车 今年稍晚将向菲亚特-克莱斯勒 供应Attrage轿车，在亚洲市场进行销售。
三菱去年开始在其泰国工厂生产Attrage轿车。根据日经报导，菲亚特-克莱斯特预计将以克莱斯勒品牌，在中国及其他亚洲市场出售这款轿车。
两家公司料在下周初宣布进行合作。结盟将让菲亚特得以从三菱获得价格更低的节能汽车供货，帮助其扩张亚洲市场。
菲亚特-克莱斯勒进入中国市场已有一段时间，但在中国及亚太地区的市场份额仅为0.6%。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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