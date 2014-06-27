路透专访：挪威石油基金为提升业绩，将逐步降低债券配比--执行长

* 基金债券配比未来将从目前的35%逐步降至20%

* 该基金未来几十年都将是股票的净买家

* 未来可能投资初创企业和正在重组的企业

* 不会将私募股权当做一个单独资产类别来对待

路透伦敦6月26日 - 全球最大的主权财富基金--挪威石油基金的执行长Yngve Slyngstad对路透表示，为提振基金长期表现，且在北海能源收入枯竭后实现长期财富保值，这个资产规模高达8,900亿美元的基金需要作出全面调整。

Slyngstad接受路透访问时表示，债券目前的实质回报接近零，基金应该逐步降低债券配比，转向基础设施、不动产和包括中国在内的新兴市场。

他称，这一调整可能需要很多年才能完成，基金将在其最大的投资中发挥更积极的影响。挪威石油基金目前持有全球1.3%的股票。

Slyngstad说，除了上市股票外，基金还希望投资初创企业和出现问题正在重组的企业。在2008年全球金融危机导致基金资产缩水近四分之一时，Slyngstad临危受命成为执行长。

挪威石油基金的资金来自石油和天然气税收，俨然像是挪威这个国家的养老金，挪威人口为510万人，该基金相当于为每个挪威人管理着17.5万美元，据政府预算案的预估，到2020年，该基金的资产规模将增至1.2万亿美元。

然而，该基金数年来的表现却没有达到政府的期望值。Slyngstad称，较高的债券配比成为实现更佳回报的障碍，他将请求政府批准基金将债券配比从当前的35%逐步降低至20%

“投资债券的话，可以肯定的是，长期而言购买力是没有保障的，”Slyngstad说道。

“政府期望我们能实现4%的实质回报率。如果计入2%的通胀率，那名义回报率得要有6%才行，”他说。“在可预见的未来，债市是实现不了这么高的回报的...目前我们在债市的实质回报率很不理想，接近零。”

尽管该基金在Slyngstad任职期间资产规模增加了逾一倍，但自从基金1998年成立以来，它的实质年回报率一直持平于3.6%，有人批评该基金太过专注于欧洲，错过了其它地区的绝佳成长机会。

Slyngstad称，该基金的任务是抓住传统欧洲大本营之外的全球成长契机。

削减债券配比需要数年才能实现，但挪威石油基金已经缩短了现持有债券的存续期，将资金大举转向那些最大的新兴市场。

该基金已经为全球利率随时调升做好了准备。

“我们没有在看哪些地方又发债了，以什么货币发债，而是开始关注全球GDP的情况，”Slyngstad说。“这就是为什么我们对墨西哥和巴西等国的债券配比变得很高。”

该基金对中国的投资只有15亿美元，与中国经济规模相比是个很小的数字。Slyngstad表示，如果中国当局放松对外国投资的限制，他很希望增加对中国的投资。

**不动产和股权投资**

Slyngstad称，需要用不动产和基础设施等能带来实质回报的资产来平衡债券和股票投资组合。不过，基础设施市场相对不成熟是个障碍。

挪威石油基金只有1.2%的资产为不动产，预计这个比例未来三年将以每年提高1个百分点的速度提升。Slyngstad拒绝透露基金最后到底会持有多少比例的不动产。目前该基金委托书提示的不动产比例最高不超过5%，但Slyngstad补充称，一支均衡的全球基金会将20%的钱投入房地产市场。

股权方面，Slyngstad表示，虽然偏好上市公司，因为他们更加透明，但基金会将投资范围扩大到未上市公司。

“私募股权只是股权。它有点不同，因为它的杠杆程度更高，而且不是每天一个价格。但其实也是同一回事，”Slyngstad说。“我们不会将私募股权当做一个单独的资产类别来对待。”(完)