中国人事：陈政高出任住房和城乡建设部部长，接替姜伟新--新华社

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透北京6月27日 - 中国十二届全国人大常委会第九次会议周五表决通过，任命陈政高为住房和城乡建设部部长。
据新华社报导，免去姜伟新住房和城乡建设部部长职务，任命陈政高为住房和城乡建设部部长。
此前，中国住房和城乡建设部发布新闻，原辽宁省省长陈政高同志接替姜伟新，出任住建部党组书记。住建部网站信息同时显示，姜伟新在去职党组书记后，仍保留部长职务。
陈政高任命前为住房和城乡建设部党组书记，此前一直在辽宁省工作，同时也是十八届中央委员。(完) (发稿 李贺; 审校 黄凯)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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