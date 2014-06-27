中国人事：陈政高出任住房和城乡建设部部长，接替姜伟新--新华社

路透北京6月27日 - 中国十二届全国人大常委会第九次会议周五表决通过，任命陈政高为住房和城乡建设部部长。

据新华社报导，免去姜伟新住房和城乡建设部部长职务，任命陈政高为住房和城乡建设部部长。

此前，中国住房和城乡建设部发布新闻，原辽宁省省长陈政高同志接替姜伟新，出任住建部党组书记。住建部网站信息同时显示，姜伟新在去职党组书记后，仍保留部长职务。