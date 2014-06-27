更新版 1-欧洲个股：渣打称今年上半年获利料下滑20%，因金融市场业务表现欠佳

(新增细节)

* 2014上半年营业利润预料较上年同期下滑20%

* 全年获利料将连续第二年下滑

* 金融市场业务是获利下滑的主因

* 金融市场部门的主管Lenny Feder将休假一年

* 股价下滑5%至两年低位

路透伦敦6月26日 - 渣打银行 周四警告称，该行2014年获利可能连续第二年下滑，上半年获利料同比下滑五分之一，因监管规定收紧且该行交易业务面临低波动性的不利局面。

渣打银行周四还表示，该行金融市场部门的主管Lenny Feder将休假一年，此后将转调他职。稍早时，已有业界消息人士对路透说Lenny Feder将休一段长假。

渣打股价在伦敦市场下跌4.33%，报12.03英镑。盘中曾跌至2012年8月以来最低的11.73英镑。

渣打表示，今年上半年的金融市场业务营收料将较上年同期下滑20%。这块业务包括证券、大宗商品、外汇以及其他资本市场业务。

从去年中以来，渣打及同业就已面临交易量下滑的窘境，客户在低利率的大环境之下较少进场，但银行却得持有更多资本来因应这些业务。利率及外汇交易业务所受的冲击特别严重。

分析师说，除了上半年交易活动平淡，渣打在部分市场还面临着其他难题。

“周期性困境的影响尚未在该行两个关键市场--香港和新加坡全面显现。韩国或印度也还没有脱离困境，”Bernstein分析师Chirantan Barua指出，他对该行的评级为“表现不及大盘”。

他称，“加之具有挑战性和不确定性的资本机制，那些问题在年底前都得不到解决，关于这只股票有大量的不确定性。”

渣打表示，今年上半年营收料将同比降低3-7%，坏账损失可能增长15-19%，符合预估。

“上半年看来确实令人失望...主要挑战来自金融市场，来自那里的挑战对整个行业影响非常大，”渣打集团首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)在一次电话会议上称。

他表示，“我们对于近期挑战的应对体现在管理成本、风险和资本布局方面的做法，执行公司战略并且在成长与回报之间寻求正确的平衡。”

冼伯德去年重组了该行，并进行了管理团队洗牌。