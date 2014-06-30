台湾已公布经济指标--2014/6/30

《路透晚报》--4月17日日间新闻摘要（中港台）
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期，显示价格上涨惠及工业企业，补库存带动新一轮周期增长，基建投资继续托底经济，而房地产投资到目前仍具增长惯性。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 5月 5.19% 5.29% r 7/23 -- 季调失业率 5月 3.99% 4.04% 7/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 5月 +1.61% +1.66% r 7/8 -- ) 外汇存底(亿美元) 5月底 4,216.51 4,214.95 7/4 -- 商品出口(y/y) 5月 +1.4% +6.2% 7/7 -- 商品进口(y/y) 5月 -2.3% +5.8% 7/7 -- M2货币总计数(y/y) 5月 +5.91% +6.24% 7/25 -- 外销订单(y/y) 5月 +4.7% +8.9% 7/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 +154.9 +172.8 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +26.2 +26.8 8/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 +3.14% +2.88% r -- -- 重贴现率(%) 6月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期，显示价格上涨惠及工业企业，补库存带动新一轮周期增长，基建投资继续托底经济，而房地产投资到目前仍具增长惯性。
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。