台湾已公布经济指标--2014/6/30

《路透晚报》--4月17日日间新闻摘要（中港台）

中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期，显示价格上涨惠及工业企业，补库存带动新一轮周期增长，基建投资继续托底经济，而房地产投资到目前仍具增长惯性。