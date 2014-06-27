《离岸人民币综述》点心债扩容未吓走投资人，离岸中心推进激发需求

记者 李珊珊

路透香港6月27日 - 尽管有着供给量大增、中国经济不明以及人民币今年以来仍呈贬值的不利因素，离岸点心债一级市场今年上半年表现仍较预期稳健，发行利率上升幅度相对温和，反映出随着离岸中心相继建立，市场纵深也得到一定的扩展。

根据中银国际统计，今年1-5月离岸人民币债券发行量约达1,410亿元，已超过去年全年的1,370亿元，去年同期则是580亿元。

以行业来分，金融债发行占比最大，为59%，较去年约50%增加，而工业板块发行人则是上升至17%。这是因为银行及国企去年底获发改委批出发债额度，不少选在上半年发行所致。

中银国际报告指出，境内融资成本上升，促使中资企业寻求在外融资，而离岸利率汇率互换(CCS)利率低企，也吸引了机会型投资人伺机入市。

中银国际分析师吴琼表示，随着新加坡、台湾、伦敦、法兰克福、巴黎和多伦多在内的多个金融中心，都寻求能在离岸人民币市场上扮演更重要的角色，离岸资金池不断扩张，也衍生了人民币投资需求。

“我们估计目前这些离岸中心的资金总量很可能与港的资金量相当，”吴琼说，“5月人民币新债发行的认购倍数约为3倍，显示目前投资者对离岸人民币债券仍有相当大的投资兴趣。”

另一中资银行人士也指出，大量发行压境，离岸一级市场利率未见大幅波动，反映出人民币商品种类有限下，固定收益产品仍有相当的需求。

“一级市场发行利率上升的情况比我们预期的好一点，（离岸）流动性相对稳定，几个离岸中心推进，令市场有足够深度吸收大量的供给。”该名人士说。

他表示，人民币汇率今年以来仍贬值约2.5%，但贬幅较稍早的3%缩减，市场预期下半年中国经济情况明朗以及汇率可能回升，投资人对于人民币债券仍保持相当的兴趣。

短期流动性指标--CNH银行间同业拆息定盘 ，隔夜品种 本周五报4.12889%，较前一日升约120基点，但较去年6月“钱荒”时期最高见到两位数水平，升幅相对温和。

在较长期利率方面，银行一年期存款证（CDs）发行利率，6月以来平均在2.83%，较上月的2.71%略升，今年前五个月平均在2.70-2.80%间。

台湾的“宝岛债”市场近来也有所突破，继简化发行程序以及与国际结算公司Euroclear、Clearstream接轨等措施后，金管会也在本周进一步放宽宝岛债的投资人限制，令企业、具有一定财力的个人投资者也可投入这个相对高收益的固定收益商品。

渣打银行发布报告指出，在监管单位一连串的松绑措施之后，预期台湾人民币债券市场下半年将进一步成长，同时也有可能见到外资发行人进入此市场。

该行预估，在主管机构提高大陆发行人上限的前提下，预估至年底前台湾宝岛债发行量上看150-200亿元人民币，而台湾的人民币存款可达3,500亿元。

在离岸中心要素完备之际，伦敦金融城最新报告显示，人民币相关商品交易量在2013年快速成长，该年整体（可交收＋不可交收）成交量为253亿美元，较前一年的169亿元成长近50%，较2011年首次调查的106亿元成长约1.4倍。

伦敦去年人民币现汇日均成交量为56亿美元，较前一年上升约122%；远汇日成交量约23亿美元，较前一年增加74%。虽然此水准距离香港现汇与远汇逾300亿美元的日均量尚有一段距离，但考虑到中国、欧盟之间密切贸易往来，在伦敦及法兰克福相继设立人民币清算行，预料伦敦作为亚洲以外的离岸交易中心大有可为。

欲浏览伦敦市场人民币可交收产品日均量变化，请点选：(bit.ly/TDnWdu)

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 57,204.7 163

2. 渣打 40,204.5 124

3. 星展 18,243.9 49

4. 法巴 13,580.2 45

5. 中国银行 11,270.6 22

**本周市场动态**

--台湾金融监督管理委员会公告，将自周四(26日)起放宽专业板债券的销售对象，由现行〞专业投资机构〞调整为〞专业投资人〞，意味着企业及拥有一定财力的个人将得以认购专业板宝岛债，

--全球资产最大银行--中国工商银行 董事长姜建清表示，人民币国际化需要尽快推进离岸人民币产品和市场的发展，让人民币在海外沉淀。

--香港金融管理局前总裁、现任中国金融学会执行副会长任志刚在其新书指出，中国应争取人民币可兑换而非自由兑换。 （完）