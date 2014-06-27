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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 10:13 BJT

金属期市：伦铜逼近四个月高位，有望连续第二个月上扬

美国5月消费者支出增幅不及预期，促使分析师下修第二季经济成长预估。

中国审计署发布报告称，中国黄金加工业企业自2012年起利用黄金虚假贸易从银行借入944亿元人民币(152亿美元)。

中国山煤国际能源集团股份有限公司 周四公告，因客户未按合同约定支付到期货款，对青岛德诚矿业有限公司及其母公司提起诉讼。 (完)

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(编译 许娜/王兴亚；审校 戴素萍)
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