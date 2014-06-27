金属期市：伦铜逼近四个月高位，有望连续第二个月上扬

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
美国5月消费者支出增幅不及预期，促使分析师下修第二季经济成长预估。
中国审计署发布报告称，中国黄金加工业企业自2012年起利用黄金虚假贸易从银行借入944亿元人民币(152亿美元)。
中国山煤国际能源集团股份有限公司 周四公告，因客户未按合同约定支付到期货款，对青岛德诚矿业有限公司及其母公司提起诉讼。 (完)
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(编译 许娜/王兴亚；审校 戴素萍)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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