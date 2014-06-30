台湾货币市场：6月30日及本提存期资金预期变化一览表

《路透晚报》--4月17日日间新闻摘要（中港台）
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期，显示价格上涨惠及工业企业，补库存带动新一轮周期增长，基建投资继续托底经济，而房地产投资到目前仍具增长惯性。
路透台北6月30日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期43亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------- 宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)1,452.4亿台币 07/01 4,739.10亿台币 07/02 2,690.80亿台币 07/03 4,022.50亿台币 --国库券到期200亿台币 7/1: 财103-5期91天期国库券到期，金额200亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 高洁如; 审校 董永年)
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期，显示价格上涨惠及工业企业，补库存带动新一轮周期增长，基建投资继续托底经济，而房地产投资到目前仍具增长惯性。
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。