台湾货币市场：6月30日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月30日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期43亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------- 宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)1,452.4亿台币 07/01 4,739.10亿台币 07/02 2,690.80亿台币 07/03 4,022.50亿台币 --国库券到期200亿台币 7/1: 财103-5期91天期国库券到期，金额200亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 高洁如; 审校 董永年)