台湾债市：RP利率高位续扬，季底来临投信赎回卖压大

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透台北6月27日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五高位续升。今日是6月底倒数第二个交易日，但由于临近周末，银行为调整积数心态保守，至于投信则面临季底赎回卖压，资金趋少之下，附买回利率区间高位走升。
他们表示，虽然各方对于今日大额的债券交割已有所准备，但是投信和寿险抽回资金还是让市场偏紧。展望下周，由于下周一是月底最后一日，估计资金偏少之下，利率将持续在高位。不过随后在回到月初、资金转多之后，利率有望止升回软。
周五有信义房屋 30亿公司债交割、台银35亿金融债和五年期公债328.539亿台币交割。
〞一早就有人开高利率来抢钱。〞一位大型证券商交易员说。
另一证券商交易员也表示，寿险业者和银行的资金调度保守，今日资金情势明显紧于昨日，利率也随之走高1-2基点。
证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.56%，上日在0.53-0.54%。30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.66%，上日在0.63-0.65%，亦少数高见0.67%。
主要大型票券商今日主要承做跨月天期公司债，利率扬升3-5基点，今日成交在0.58-0.65%，上日约在0.55-0.60%。月内的债券几乎皆无成交。
下周公司债发行情况大致为：悠克电子 2亿台币；台化 周五公司债60亿台币。下周的债券还本共160.5亿台币，包括了：周一元大金控 金融债55亿台币，玉山银金融债37亿，渣打银金融债30亿，台湾中小企银金融债21.5亿，工银2亿；周三(2日)正新轮胎15亿。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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