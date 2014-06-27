台湾债市：RP利率高位续扬，季底来临投信赎回卖压大

路透台北6月27日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五高位续升。今日是6月底倒数第二个交易日，但由于临近周末，银行为调整积数心态保守，至于投信则面临季底赎回卖压，资金趋少之下，附买回利率区间高位走升。

他们表示，虽然各方对于今日大额的债券交割已有所准备，但是投信和寿险抽回资金还是让市场偏紧。展望下周，由于下周一是月底最后一日，估计资金偏少之下，利率将持续在高位。不过随后在回到月初、资金转多之后，利率有望止升回软。

周五有信义房屋 30亿公司债交割、台银35亿金融债和五年期公债328.539亿台币交割。

〞一早就有人开高利率来抢钱。〞一位大型证券商交易员说。

另一证券商交易员也表示，寿险业者和银行的资金调度保守，今日资金情势明显紧于昨日，利率也随之走高1-2基点。

证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.56%，上日在0.53-0.54%。30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.66%，上日在0.63-0.65%，亦少数高见0.67%。

主要大型票券商今日主要承做跨月天期公司债，利率扬升3-5基点，今日成交在0.58-0.65%，上日约在0.55-0.60%。月内的债券几乎皆无成交。