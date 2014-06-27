更新版 1-台湾汇市：台币早盘创近半年高位，惟追价力道略显不足

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路透台北6月27日 - 台币兑美元 周五早盘延续上日升势，创下近半年的盘中高位。不过台币在升破29.900的整数关卡后，追价力道略显不足，交易员观望稍晚及午后出口商是否仍有美元卖盘待消化。

交易商表示，国际美元持续弱势，提升市场对主要亚币等风险资产的胃纳，加上半年底出口商对台币的需求较为高涨，让台币延续上日升势。不过市场也发现，出口商近来已调整策略，集中于月底/季底/半年底的抛汇卖压不如以往沉重，在上日市场爆量交投后，今日成交量能或将降温。

〞今天比较安静了，台币虽然偏升但速度可能缓慢下来。〞一位外资银行交易员说。

目前台币盘中高位暂在29.895，前高为今年1月2日的29.770。上日台币收盘位已率先升抵半年高位，且央行放手让收盘价升破30元关卡。

交易员预估，下周国际市场有美国非农等重要数据待公布，且下周一月底最后一个交易日结束后，预料出口商也将趋于沉寂，估下周市场或重回区间整理，但尚不至于大幅回贬。

交易员预估今日台币主要交易区间料在29.870-29.950，上日主要区间在29.933-29.964。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的换汇点折价略有缩小，一个月远汇报价 早盘暂报在29.863/29.872左右，上日纽约盘收在29.865。

交易员观察盘中动态：

* 美元指数 亚洲早盘持于上日低位区

* 韩元 升势持续，续创波段高位

* 出口商追价力道受到考验，价格趋于稳定

* NDF市场隔夜及早盘仍看升台币，但折价幅度未扩大

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.870-29.950 最新相关报导链接：

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