《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--6月30日

路透上海6月30日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(6月30日-7月4日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金3,604.5亿元人民币,详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 青海等五省 260 3年 财政部代发地方债 6/30-7/2 261 5年 财政部代发地方债 6/30-7/2 财政部 280 7年 固息国债 7/3-7/7 酒泉钢铁集团 55 1年 短期融资券 周一 进出口银行 60 3年 固息增发债 周二 第35期增发债 60 5年 固息增发债 周二 第32期增发债 农发行 50 2年 固息增发债 周二 第31期增发债 农发行 50 3年 固息增发债 周二 第33期增发债 农发行 50 1年 固息增发债 周二 第37期增发债 国开行 至多200 3/5/7/10年 固息增发债 周四 第16、9、14和15期增发债 国开行 80 15年 固息金融债 周五 ====================================================================================== 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 进出口行 固息金融债 200 上周六 宁波银行 浮息金融债 50 上周日 国家电网 中期票据 300 上周日 国开行 固息金融债 100 上周日 北京国有资本 中期票据 50 周二 经营中心 财政部 固息国债 260 周五 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 150 -- 700 850 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 暂无 =====================================================================================(完) (整理 吴芳；审校 李宏薇)