《焦点》英国央行首次限制购房贷款额度，防范楼市泡沫于未然

**财政大臣欧思邦背书**

不到两周前，英国财政大臣欧思邦宣布，他将完全授权英国央行对抵押贷款进行设限，外界视此为让英国央行实施更严格规定的政治背书。

在2015年5月选举之前，英国央行的最新举措，应不会对许多人的购屋能力造成影响。

欧思邦对央行新措施表示欢迎，并指出政府协助购屋计划的担保，将不会发给贷款/收入高于4.5倍的贷款。

FPC亦建议，4月实施的还款能力核查应该予以强化。周四起，借款人必须证明，即使利率提高3个百分点，仍具备偿还房贷能力，过去的门槛为至少提高1个百分点。

央行总裁卡尼说，如果银行违反政策精神，而让信贷标准更加恶化的话，FPC将进一步采取行动。

但分析师认为这些措施相当温和。

“FPC今天公布的措施...大概会让楼市稍微放慢，但不会改变方向。”Berenberg高级分析师Christian Schulz说。(完) (编译 李春喜/洪曦/王兴亚/李婷仪 审校 蔡美珍/张涛/郑茵)