《焦点》英国央行首次限制购房贷款额度，防范楼市泡沫于未然

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
**财政大臣欧思邦背书**
不到两周前，英国财政大臣欧思邦宣布，他将完全授权英国央行对抵押贷款进行设限，外界视此为让英国央行实施更严格规定的政治背书。
在2015年5月选举之前，英国央行的最新举措，应不会对许多人的购屋能力造成影响。
欧思邦对央行新措施表示欢迎，并指出政府协助购屋计划的担保，将不会发给贷款/收入高于4.5倍的贷款。
FPC亦建议，4月实施的还款能力核查应该予以强化。周四起，借款人必须证明，即使利率提高3个百分点，仍具备偿还房贷能力，过去的门槛为至少提高1个百分点。
央行总裁卡尼说，如果银行违反政策精神，而让信贷标准更加恶化的话，FPC将进一步采取行动。
但分析师认为这些措施相当温和。
“FPC今天公布的措施...大概会让楼市稍微放慢，但不会改变方向。”Berenberg高级分析师Christian Schulz说。(完) (编译 李春喜/洪曦/王兴亚/李婷仪 审校 蔡美珍/张涛/郑茵)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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