日本股市：早盘受美国悲观消费数据拖累下滑，日圆走升压低出口股

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透东京6月27日 - 日本股市日经指数 周五下滑，因美国经济增长乏力的忧虑打击人气，日圆走升亦压低出口类股。
日经指数早盘尾段跌0.6%至15,216.73点，但仍距本周稍早所及的五个月高点15,442.67点不远。
日经指数本周已跌0.9%。
美国5月消费者支出增幅不及预期，令人担忧经济形势。
“市场原来认为美国经济在积聚动能，但人们开始质疑是否真的如此，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。
“人们将1-3月疲软数据归咎于寒冷天气，但如果美国消费疲弱，我们就要对未来美国经济增长情况谨慎看待了。”
出口类股疲软，佳能 跌1.6%，Panasonic 跌0.8%，日产汽车 跌0.9%。
但分析师指出外资买盘限制跌幅。
根据东京证交所数据，外资在本月的前三周都是超买。
东证股价指数 跌0.5%，至1,256.84点。JPX日经400指数 跌0.5%，报11,431.31点。(完)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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