日本股市：早盘受美国悲观消费数据拖累下滑，日圆走升压低出口股

路透东京6月27日 - 日本股市日经指数 周五下滑，因美国经济增长乏力的忧虑打击人气，日圆走升亦压低出口类股。

日经指数早盘尾段跌0.6%至15,216.73点，但仍距本周稍早所及的五个月高点15,442.67点不远。

日经指数本周已跌0.9%。

美国5月消费者支出增幅不及预期，令人担忧经济形势。

“市场原来认为美国经济在积聚动能，但人们开始质疑是否真的如此，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。

“人们将1-3月疲软数据归咎于寒冷天气，但如果美国消费疲弱，我们就要对未来美国经济增长情况谨慎看待了。”

出口类股疲软，佳能 跌1.6%，Panasonic 跌0.8%，日产汽车 跌0.9%。

但分析师指出外资买盘限制跌幅。

根据东京证交所数据，外资在本月的前三周都是超买。