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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 10:04 BJT

《香港重要政经日程》--6月30日-7月7日

================== 今日重要政经消息=================

6月30日（周一）

-- 金管局公布5月份M-3货币供应，以及人民币存款。

-- 金管局公布5月份外汇基金总资产。 ＊--11:30 德勤香港及中国大陆IPO市场2014年中期回顾及前景展望新闻发布会

--13:30 上海复星医药 在中国举行股东周年大会。

--14:00 广汽集团 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

7月1日（周二）

-- 香港特区成立纪念日假期。

7月2日（周三）

-- 金茂投资 首日挂牌。 ＊-- 晶能光电完成融资及LED手机闪光灯新品记者发布会。 ＊--11:30 法兴牛熊证及认股权证市场回顾与展望记者会。

7月3日（周四）

-- 公布5月份零售销售数字。 ＊--14:30 汉能太阳能 ＂移动太阳能电网战略＂发布及产品展示会。 ＊--15:00 香港大学发表第三季香港宏观经济预测记者会。

7月4日（周五）

-- 康达环保 首日挂牌。

-- 　鸿福堂 首日挂牌。 ＊-- 汇丰公布6月份PMI。

7月7日（周一）

-- 世纪睿科 首日挂牌。

-- 国瑞置业 首日挂牌。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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