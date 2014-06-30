《香港重要政经日程》--6月30日-7月7日

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
================== 今日重要政经消息=================
6月30日（周一）
-- 金管局公布5月份M-3货币供应，以及人民币存款。
-- 金管局公布5月份外汇基金总资产。 ＊--11:30 德勤香港及中国大陆IPO市场2014年中期回顾及前景展望新闻发布会
--13:30 上海复星医药 在中国举行股东周年大会。
--14:00 广汽集团 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
7月1日（周二）
-- 香港特区成立纪念日假期。
7月2日（周三）
-- 金茂投资 首日挂牌。 ＊-- 晶能光电完成融资及LED手机闪光灯新品记者发布会。 ＊--11:30 法兴牛熊证及认股权证市场回顾与展望记者会。
7月3日（周四）
-- 公布5月份零售销售数字。 ＊--14:30 汉能太阳能 ＂移动太阳能电网战略＂发布及产品展示会。 ＊--15:00 香港大学发表第三季香港宏观经济预测记者会。
7月4日（周五）
-- 康达环保 首日挂牌。
-- 鸿福堂 首日挂牌。 ＊-- 汇丰公布6月份PMI。
7月7日（周一）
-- 世纪睿科 首日挂牌。
-- 国瑞置业 首日挂牌。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200