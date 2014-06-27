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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 10:35 BJT

《汇市简讯》月末资金流动主导美元兑非日圆亚洲货币交易

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* 美元/韩元早盘在1,015下方的六年新低附近交投

* 美元/台币一度跌破29.90至2014年新低

* 早盘交易中，月底出口商美元卖盘再度占据主导

* 美元/人民币和美元/离岸人民币跌破6.22，亦是市场焦点

* 日圆交叉汇率活动主导其余主要货币交投，此外澳元/新西兰元出现获利了结

* 海外交易时段走势令人困惑，投资者聚焦月底资金流动情况

(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)
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