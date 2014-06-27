《汇市简讯》月末资金流动主导美元兑非日圆亚洲货币交易

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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* 美元/韩元早盘在1,015下方的六年新低附近交投
* 美元/台币一度跌破29.90至2014年新低
* 早盘交易中，月底出口商美元卖盘再度占据主导
* 美元/人民币和美元/离岸人民币跌破6.22，亦是市场焦点
* 日圆交叉汇率活动主导其余主要货币交投，此外澳元/新西兰元出现获利了结
* 海外交易时段走势令人困惑，投资者聚焦月底资金流动情况
(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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