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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 10:43 BJT

表格：香港银行3月末向内地贷款总额较去年底升10.8%--金管局

路透香港6月27日 - 香港金融管理局（HKMA）的数据显示，截至今年3月底为止，整体银行业的中国内地相关贷款总额28,670亿港元，较去年底上升10.8%，占总资产的比重亦由13.3%升至14.4%。

以下为具体数据（单位为十亿港元）：

2013年12月 2014年3月

中国内地相关贷款：

中国内地相关贷款（不包括贸易融资） 2,276 2,461

贸易融资 313 406

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总计 2,589 2,867

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按认可机构类别：

境内注册认可机构 1,116 1,244

本地注册认可机构 972 1,111

本地注册认可机构于内地的附属公司 501 512

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总计 2,589 2,867

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按借款人类别：

中国内地非民营企业 1,290 1,453

中国内地民营企业 488 528

非中国内地企业 811 886

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总计 2,589 2,867

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其他非银行类客户风险承担：

可转让债务工具及其他资产负债表内 573 530

资产负债表外 441 415

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总计 1,014 944

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注：由于四舍五入，有关数字相加可能与总数略有出入。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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