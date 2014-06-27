表格：香港银行3月末向内地贷款总额较去年底升10.8%--金管局

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透香港6月27日 - 香港金融管理局（HKMA）的数据显示，截至今年3月底为止，整体银行业的中国内地相关贷款总额28,670亿港元，较去年底上升10.8%，占总资产的比重亦由13.3%升至14.4%。
以下为具体数据（单位为十亿港元）：
2013年12月 2014年3月
中国内地相关贷款：
中国内地相关贷款（不包括贸易融资） 2,276 2,461
贸易融资 313 406
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总计 2,589 2,867
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按认可机构类别：
境内注册认可机构 1,116 1,244
本地注册认可机构 972 1,111
本地注册认可机构于内地的附属公司 501 512
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总计 2,589 2,867
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按借款人类别：
中国内地非民营企业 1,290 1,453
中国内地民营企业 488 528
非中国内地企业 811 886
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总计 2,589 2,867
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其他非银行类客户风险承担：
可转让债务工具及其他资产负债表内 573 530
资产负债表外 441 415
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总计 1,014 944
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注：由于四舍五入，有关数字相加可能与总数略有出入。（完）
参看相关细节，可点选网址(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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