版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 17:25 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--6月27日

路透香港6月27日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2014年以来已在香港交易所上市公司一览表：
        
 新股申购：
 公开招股日   公司名称                   发行量      集资额       发行价       上市日     保荐人
                                         (亿股)      (亿港元)     (港元)                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 介绍上市     利标品牌                   不适用      不适用       不适用       7/9        高盛、花旗及汇丰
 6/26-7/2     绿叶制药                   9.9964      53.8-59.2    5.38-5.92    7/9        瑞银、花旗及中信证
                                                                                          券
 6/25-30      天鸽互动                   3.04267     13.7-16.1    4.5-5.3      7/9        瑞银和中金
 6/25-30      迪信通                     1.667       8.8-11.8     5.3-7.1      7/8        花旗和瑞银
 6/25-30      城建设计                   3.373       9.3-11.1     2.75-3.3     7/8        瑞银和中信证券
 6/24-27      世纪睿科                   2.5         2.7-3.45     1.08-1.38    7/7        建银国际
 6/23-26      国瑞置业                   6.6178      15.2-18.9    2.3-2.84     7/7        中银国际
 6/23-26      康达环保                   5           10-14        2-2.8        7/4        麦格理及工银国际
 6/23-26      鸿福堂                     1.58        1.58-2.05    1-1.3        7/4        高诚证券
 6/19-24      金茂投资                   6           32.1-33.9    5.35-5.65    7/2        德意志及摩根士丹利
 6/18-23      联众国际                   1.96        8.33*        4.25*        6/30       富瑞
 6/17-20      彩生活                     2.5         9.45*        3.78*        6/30       美银美林和国泰君安
 6/17-20      中国新城市                 4.68        6.08         1.3          7/10       交银国际
 4/15-22      万洲国际                   12.9955     104-146.2    8-11.25      不予进行   中银国际、摩根士丹
                                                                                          利、渣打、中信证券
                                                                                          、高盛、瑞银和星展
 2/28-3/5     新丰泰集团                 1.5         5.5-6.8      3.65-4.55    押后       摩根大通
 
 2014年已上市新股：
 上市日      公司名称                发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                     (港元)      (亿港元)    幅           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 *6/27       嘉耀控股                1.26        0.95        升1.6%       RaffAello
 *6/27       珂莱蒂尔                4.2         5.25        升4.8%       海通国际和联昌国际
 *6/27       亿达中国                2.45        14.21       跌0.4%       德意志
 *6/27       恒发洋参                1.98        9.3         跌24.2%      招银国际
 6/26        畅捷通                  16.38       9           跌8.2%       国泰君安国际
 6/26        长港敦信                1.4         3.47        跌22.1%      新华汇富
 6/26        都市丽人                3.6         14.6        跌1.4%       摩根士丹利、中金
 6/25        万科企业                不适用      不适用      跌2.8%^      中信证券
 6/25        泛亚国际                1.2         1.2         跌1.7%       广发香港
 6/25        中州证券                2.51        15          跌13.9%      建银国际
 6/20        天合化工                1.8         50.7        跌0.56%      摩根士丹利、瑞银和美银美林
 6/19        瀚华金控                1.62        30.2        升0.6%       中金和银河
 6/19        绿色动力环保            3.45        10.35       升9.3%       中信证券
 6/17        浩泽净水                2.7         11.4        升10.7%      高盛和渣打
 6/6         青岛港                  3.76        29.19       跌1.62%      中银国际，中信证券国际，瑞
                                                                          银，中信里昂证券，德意志银
                                                                          行
 5/23        超盈国际                2.15        4.885       跌1.4%       建银国际
 5/22        碧瑶绿色                1.2         1.2         升0.25%      国泰君安
 5/22        中国北车                5.17        94.16       跌1.55%      瑞银、中金和麦格理
 4/25        宏太控股                0.72        1.8         升6.9%       国泰君安
 4/10        百奥家庭互动            2.15        15.2        跌17.7%      德银和花旗
 3/31        哈尔滨银行              2.9         87.7        升0.34%      中金香港、中银国际和农银国
                                                                          际
 3/28        光谷联合                0.83        8.3         跌8.4%       法国巴黎银行    
 3/13        海昌控股                2.45        24.5        跌17.6%      法国巴黎证券和美银美林
 3/13        阳光100                 4           20          跌6.5%       中金香港和花旗
 3/6         保利文化                33          25.7        升29%        中信证券
 3/5         迅销有限公司            不适用      不适用      升1%^        摩根士丹利
 2/28        惠生国际                2.05        2.45        升0.5%       信达国际
 2/21        中国金属资源利用<1636.  1.13        7           跌13.3%      法国巴黎证券
             HK>                                                          
 1/30        力高地产                2.5         10          升4.4%       工银国际
 1/29        港灯电力                5.45        241.3       跌2%         高盛和汇丰
 1/28        老恒和                  7.15        8.9         升15.7%      麦格理
 1/23        MAGNUM ENT              1.5         1.26        升89.3%      英高
 1/22        飞尚无烟煤              不适用      不适用      升28.4%^     富瑞和野村
 1/16        丽珠医药                不适用      不适用      升1%^        国信证券(香港)
 1/15        米格国际                2.28        3.65        升23.2%      建银国际
 1/15        中生联合                2           4.08        升33%        交银国际
 1/13        中华包装                0.51        1.02        升59%        东英
 1/9         福建诺奇                2.13        3.2         持平         建银国际    
 
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。 (完)

  浏览其他香港新股新闻，请点选 

 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐