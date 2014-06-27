路透调查：美股标普500指数2014年底料首次触及2,000点

* 标普500指数2014年底料涨至2,000点，2015年中期涨至2,053点

* 道指2014年底料涨至17,275点

路透纽约6月26日 - 周四的一份路透调查显示，美国股市标准普尔500指数 将在2014年底前首次触及2,000点。因市场认为利率将继续保持在低位，今年该指数迭创纪录高位。

路透过去一周调查的41位分析师的预估中值显示，标普500指数将较2013年底水平上涨8%。

美联储主席叶伦上周称，2016年底利率可能远低于长期正常水平。美国部分最大的基金公司认为这意味着股市还将进一步上涨，尽管标普500指数在2013年跳涨30%的基础上，今年又接着上扬了6%。

“有美联储在下面托底，随着资金流出债市并转入股市，我预计会出现又一波涨势，”Southwest Securities的执行董事Mark Grant说。他预计标普500指数年底会在2,100点。

如果该股指一如预期升向2,000点，那股票回报会比其他资产更有吸引力。标普500企业的平均股息收益率约为2%，而10年期美国公债的收益率为2.62%。

即便美国股市年底收在当前水平，仍能创下美国股市1997-1999年以来最佳的连续三年表现。

“美联储维持宽松货币政策是股市的第一大影响因素，这点独一无二，这将在股价上涨中得到反映，尤其是还没有完全摆脱2008年金融危机影响的金融版块，”Sarhan Capital执行长Adam Sarhan说。

标普金融类股指数 今年迄今已上涨近5%。

“Nasdaq、Nasdaq 100和半导体类股全都低于纪录高位，资金正在考虑轮转至估值仍偏低的领域，就像是这些版块。”Sarhan 说。

**企业业绩料好转**

虽然美国经济第一季表现疲软，萎缩了2.9%，但分析师认为反常寒冬的影响将消退。

对美国企业利润增长的预期也改善。据汤森路透数据，分析师预期今年标普500企业获利将增长9.1%，高于4月1日预期的8.7%。

路透调查显示，到2015年中期，标普500指数预计将涨至2,053点，较当前水平上涨约5%。道琼工业指数 2014年底预计在17,275点，2015年中期料涨至18,000点，目前在16,868点。