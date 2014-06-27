日本债市：日债持稳，受美债上涨和日股下滑支撑

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
分析师称，随着夏季来临，CPI上升势头料减弱，外界因此仍预期日本央行年底前将考虑放宽货币政策。
日股日经指数 下跌0.6%，归因于美国经济成长疑虑及日圆略微上扬。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.080% +0.0 0.080%
五年期公债 0.165% +0.0 0.165%
10年期公债 0.565% +0.0 0.565%
20年期公债 1.415% +0.0 1.415%
30年期公债 1.685% -0.5 1.690%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.69 +0.06 145.63
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军/李爽 审校 李婷仪/张涛)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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