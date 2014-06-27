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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 10:54 BJT

日本债市：日债持稳，受美债上涨和日股下滑支撑

分析师称，随着夏季来临，CPI上升势头料减弱，外界因此仍预期日本央行年底前将考虑放宽货币政策。

日股日经指数 下跌0.6%，归因于美国经济成长疑虑及日圆略微上扬。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.080% +0.0 0.080%

五年期公债 0.165% +0.0 0.165%

10年期公债 0.565% +0.0 0.565%

20年期公债 1.415% +0.0 1.415%

30年期公债 1.685% -0.5 1.690%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.69 +0.06 145.63

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军/李爽 审校 李婷仪/张涛)
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