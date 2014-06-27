路透调查：欧洲股市今明两年料延续涨势，意大利或领衔主演

* 2014年底前，STOXX 600和Euro STOXX 50指数料各自上涨约5%

* 意大利股市MIB指数仍需上涨一倍，才能达到2007年水准

* 德国DAX指数今年表现可能落后，MIB指数则料将强劲上扬

路透巴黎6月26日 - 一份路透调查显示，欧洲股市今年下半年将会延续涨势，主要受欧洲央行近期刺激措施的带动。

意大利指标股指FTSE MIB 预计将从欧洲央行政策中受益最大，年底前料会录得7%的涨幅。

该股指成份股包括意大利电信 、裕信银行(UniCredit) 和菲亚特 等，今年迄今已经大幅上升13%，远超过欧洲市场整体涨幅。

过去一周有超过60位基金经理和策略师参与了这份调查。这些业内人士预计，STOXX Europe 600指数 在2014年底前料攀升5%至7年高位360点。

欧元区绩优股指数Euro STOXX 50 则料将上涨4.5%。

明年欧洲股市的涨势预计还会延续。2015年中之前，STOXX 600指数料触及373点。Euro STOXX 50可能达到3,500点。

“主要动力是来自央行的支持。”Intesa Sanpaolo的首席分析师Gregorio de Felice说。他认为今年底前STOXX 600将触及367点。

“在这一背景下，较高的流动性以及缺少具有吸引力的其他投资品，让股票等风险资产受到追捧。”

今年流入欧元区股市的资金量一直比较充裕，尤其是意大利等二线国家。这帮助欧元 保持在近1.36美元的强劲水准。

尽管意大利股市表现领先，MIB指数仍需上涨一倍才能达到2007年的危机前水准。STOXX 600指数距离2007年高点还差20%。德国DAX指数 目前处于纪录高位，较2007年水准高出17%。

根据汤森路透Datastream，意大利股票估值依然较低，股价是账面价值的1.14倍，远低于整体欧洲股市的1.85倍。

法国兴业银行欧洲股市策略部门主管Roland Kaloyan认为，多个欧元区国家继续推进改革，也将在未来几个月内支持股市。

最新路透调查预计，法国CAC-40指数 2014年料收在4,700点，较周三收盘位高出5%。

德国DAX指数 今年料收在10,250点，比当前水准高出4%。

根据汤森路透Datastream数据，2014年STOXX 600指数成份股企业获利料将成长7.5%。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)