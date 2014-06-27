《焦点》伦交所拟以27亿美元收购美国指数集团Frank Russell，股价大涨6%

伦交所表示，正在评估Russell投资管理业务的仓位，后者管理2,560亿美元资产。但伦交所拒绝进一步就该收购决策置评，分析师认为这对于伦交所而言并非是明显契合的业务。

“我们认为可能出售这个投资管理部门，可能交易的复杂性意味着他们无法提前组织出卖家，”Edison Investment Research分析师Mark Thomas称。

伦交所希望在9月发起首次供股，并在年末前完成收购，此后Russell执行长Len Brennan将加入该执行委员会。

Northwestern共同基金认定Russell不再是核心业务后，于1月起开始研究出售该业务。路透4月曾报导，加拿大帝国商业银行 、MSCI明晟和几家私募公司在考虑该交易。

巴克莱和Greenhill 担任该案金融顾问及联合保荐人，巴克莱和RBC Capital Markets担任经纪人。Peter J. Solomon和Robey Warshaw也是该案顾问。(完) (编译 李春喜/李婷仪/朱晓军/石冠兰 审校 高琦/张明钧/戴素萍)