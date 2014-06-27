澳新汇市：新西兰元触及三年高点，澳元略升但仍未突破年内高点

新西兰元表现一直好于其他主要货币，因该资产回报较高，并且新西兰央行下个月可能进一步升息。这令新西兰元兑美元有望上调汇改后的高点0.8842。

“美元全线走弱以及新西兰相对较高的利率，帮助新西兰元在低波动的市场环境下保持上行动能。”ASB银行的分析师Chris Tennent-Brown指出。

新西兰元/美元的近期支撑位在0.8730，首道阻力在0.8800。

新西兰元贸易加权指数 一度触及汇改后的高点81.71，之后略有回落。新西兰元/澳元 自七周高位1.0701回撤，报1.0733新西兰元。

澳元 小幅走坚至0.9421美元，但仍然无法突破2014年高点0.9461。

“由于缺乏主要基本面数据的支撑，以及交易员在关键技术水准前表现犹疑，令澳元走势受到抑制，”FXCM分析师David de Ferranti说道，“澳元下周料将从澳洲央行的声明中寻找交投指引。”（完）

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