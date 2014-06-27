澳新汇市：新西兰元触及三年高点，澳元略升但仍未突破年内高点

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
新西兰元表现一直好于其他主要货币，因该资产回报较高，并且新西兰央行下个月可能进一步升息。这令新西兰元兑美元有望上调汇改后的高点0.8842。
“美元全线走弱以及新西兰相对较高的利率，帮助新西兰元在低波动的市场环境下保持上行动能。”ASB银行的分析师Chris Tennent-Brown指出。
新西兰元/美元的近期支撑位在0.8730，首道阻力在0.8800。
新西兰元贸易加权指数 一度触及汇改后的高点81.71，之后略有回落。新西兰元/澳元 自七周高位1.0701回撤，报1.0733新西兰元。
澳元 小幅走坚至0.9421美元，但仍然无法突破2014年高点0.9461。
“由于缺乏主要基本面数据的支撑，以及交易员在关键技术水准前表现犹疑，令澳元走势受到抑制，”FXCM分析师David de Ferranti说道，“澳元下周料将从澳洲央行的声明中寻找交投指引。”（完）
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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