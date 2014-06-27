巴西经济：成长放缓有助于抑制通胀--央行

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透巴西利亚6月26日 - 巴西央行周四表示，在经济成长进一步放缓后，该国通胀明年将开始减弱；这使得外界更加认为央行在近期内不会升息。
在周四出炉的通胀季报当中，央行将2014年经济成长率预估由先前的2%降至1.6%。去年成长率为2.5%。
央行指出，假设当前利率直至2016年中期维持不变，则届时通胀年率可能从2014年底的预估水平6.4%降至5.1%，进一步接近4.5%的目标。
“央行确认指标利率在很长一段时间内都将维持不变，”Banco Fibra分析师Cristiano Oliveira表示。
央行指标放款利率 目前位于11%，截至4月已连续九度调升。
周度调查显示，即使2014年经济成长预估下修，央行的预测仍高于市场所预估的成长1.2%。
“考量到未来几季的成长预期，经济闲置产能指标会抑制通胀，”央行在报告中指出。
多数分析师预计，央行今年会维持利率按兵不动，但在2015年将略微调升，届时政府将对能源业积压的通胀压力低头，并调高汽油价格和电价。
央行承认存在这样的压力并表示将保持警觉，但也指出这可能是暂时现象。
“通胀在未来几季仍将顽强不退，” 央行称。“但如果保持货币情况不变，通胀就有可能在(2016年中前的)预测期内最后几季向目标靠拢。”(完)
(编译 龚芳; 审校 张涛)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。