路透调查：英国股市富时100指数2014年底料升至7,000点纪录高位

* 短线可能走跌，但年底前料上涨

* 企业并购活动料支撑英国股市

记者 Sudip Kar-Gupta 编译 王冠中

路透伦敦6月26日 - 路透调查显示，英国股市2014年料收在7,000点的纪录高位，因经济增强且企业财报改善。

尽管部分受访者表示，市场短线可能下跌，因油价大涨且中国经济出现更多放缓迹象，但他们仍预期跌势只是暂时的。

路透调查访问了61位交易商、基金经理和策略师，其预估中值显示，英国股市富时100指数 在2014年底料来到7,000点，较当前水准上涨约4%，2015年中时指数料将达到7,200点。

多数投资人预期英国经济将维持上升动能，而国际货币基金组织(IMF)今年稍早也上调了对英国经济成长的预估。

英国将在2015年5月举行大选，届时利率预计已从纪录低点0.5%调升。

“9月和10月可能会有些低潮，但今年应该会以强劲的势头做收，”Sucden Financial的资深交易商Mike Mason称。

在全球大型投资银行中，高盛预估英国股市2014年底触及7,000点，摩根士丹利则预估7,220点。

两家银行的预估都超越的该指数当前的纪录高点6,950.60点。该水准是在1999年12月触及。

英国股市目前处于2014年初的水准，表现逊于德国股市 和法国股市 的上涨3-4%，部分因为主要矿业股挫跌。矿业股占富时指数约10%的比重。

Guardian Stockbrokers的交易主管Atif Latif表示，企业并购活动今年稍后也会协助提振英国股市。

“我们见到来自财报改善和经济数据的正面宏观消息。此外，企业股票回购、并购、以及全球成长加速以及国内生产总值(GDP)预估，都让我们在此时此刻看多股市，”Latif称。(完)