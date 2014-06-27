更新版 1-新债招标：中国两期地方债与国债点差扩大，国开行长债利率低于预期

* 三年地方债利率4.01%，五年4.12%

* 两期债与同期国债点差较上次发行扩大

* 国开行15年债利率略低，但仍高出估值约10个bp (新增市场评论等更多内容)

路透上海6月27日 - 中国财政部周五上午代理发行的三及五年两期地方债，中标利率与同期限国债的点差，较上周同期明显扩大；同时招标的国开行15年期长债利率，则略低于预期，不过仍高出相应估值约10个基点(bp)。

业内人士指出，因今日两期地方债自身发行规模就达521亿元人民币，加上还有80亿的国开债同时招标，利率存有一定向上压力，投标倍数也低于此前发行的三期水平。

财政部上午代理招标发行的三年期地方债，中标利率4.01%，五年期品种中标利率4.12%。业内人士并透露，上述两期债的投标倍数为1.43倍和1.34倍。

华南一券商交易员称，受今日新债发行较多等影响，地方债与同期限国债的点差有所扩大。但不到30个bp的水平，仍在可接受范围内。

银行间固定利率国债到期收益率曲线 中，三年和五年品种的最新值分别为3.7355%和3.8362%。据此计算，今日两期债与其点差为27.45bp和28.38bp。而上周五财政部代发的183亿元七年期地方债，与同期国债点差仅刚逾10bp。

今日招标的两期地方债为财政部今年代发的第四和第五期。发行主体包括青海、湖北、山西、陕西和河北五省。其中三年期品种260亿元，五年期261亿元。6月30日开始计息，招标结束至7月2日进行分销，7月4日起上市交易。

不包括今日所发债券，财政部已代理发行三期地方债，期限三、五及七年，金额总计699亿元；地方政府自发自还完成发行的仅有广东省一家，期限五、七及10年，发行规模148亿元。

**国开行15年债发行情况尚可**

单就与预测均值相比，今日国开行招标的15年期固息债利率略低，但受流动性及需求主体有限制约，该结果仍高出估值水平10个bp左右。

国开行上午招标的80亿元15年期固息债，中标利率5.24%。业内人士并透露，该期债投标倍数为1.95倍。

上海一银行交易员表示，今日国开行将利率投标上限设在5.34%，较中债同期债券的估值高出近20bp。不过从实际投标情况来看，在既有需求支撑下，中标利率较上限有所折让。不过期限过长而面临的流动性不足缺陷，仍令利率明显高出估值。

银行间市场固息政策债到期收益率曲线(国开) 显示，15年期品种最新报在5.1468%。

除定向或非公开发行外，2013年以来国开行公开招标的金融债，最长期限一般为10年，期限并以一、三、五、七及10年居多。

今日国开行招标新债为今年第17期金融债，无承揽费及兑付手续费。具体条款如下：

第17期金融债

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发行上限 80亿元

期限/计息方式 15年固息

招标方式 单一利率(荷兰式)

缴款日/起息日 7月4日

分销期 6月30日-7月4日

上市日 7月10日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留