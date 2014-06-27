全球金融：大型银行业者纷撤离巴克莱的黑池交易平台--金融时报

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透6月26日 - 英国金融时报报导指出，在纽约主要证券监管机构指控英国巴克莱 经营的匿名交易平台涉嫌误导机构投资人之后，大型银行业者已然开始把业务撤出巴克莱的黑池(dark pool)。
报导提到，德意志银行 、瑞士信贷 、加拿大皇家银行 以及资产管理公司联博(Alliance Bernstein)等都在周四撤离了巴克莱的黑池。
巴克莱称LX黑池交易量下滑可能是因为技术问题影响。
金融时报引述熟悉这些公司的消息人士谈话指出，高盛、摩根士丹利以及摩根大通等业者都未向巴克莱的黑池下单。
德意志银行及瑞士信贷均拒绝置评。加拿大皇家银行、高盛、摩根士丹利及摩根大通则是未能及时获得联系。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。