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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 14:10 BJT

表格：德国5月进口物价较前月持平，较上年同期下降2.1%

路透柏林6月27日 - 德国联邦统计局周五公布，德国5月进口物价较前月持平，较上年同期下降2.1%，4月分别为下滑0.3%和2.4%。

德国进口物价 (变动百分比%)

14年5月 14年4月 13年5月

较上月 持平 -0.3 -0.4

较上年同期 -2.1 -2.4 -2.9

指数(基数2005年) 103.8 103.8 106.0

注：联邦统计局称，5月扣除石油的进口物价较前月增长0.1%，较上年同期下降1.6%。(完)
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