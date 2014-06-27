表格：德国5月进口物价较前月持平，较上年同期下降2.1%

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透柏林6月27日 - 德国联邦统计局周五公布，德国5月进口物价较前月持平，较上年同期下降2.1%，4月分别为下滑0.3%和2.4%。
德国进口物价 (变动百分比%)
14年5月 14年4月 13年5月
较上月 持平 -0.3 -0.4
较上年同期 -2.1 -2.4 -2.9
指数(基数2005年) 103.8 103.8 106.0
注：联邦统计局称，5月扣除石油的进口物价较前月增长0.1%，较上年同期下降1.6%。(完)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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