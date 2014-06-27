表格：法国第一季GDP终值确认为较前季持平，家庭储蓄率升至15.9%

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%

路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。