表格：法国第一季GDP终值确认为较前季持平，家庭储蓄率升至15.9%

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透6月27日 - 法国国家统计局周五公布，法国第一季GDP终值确认为较前季持平。
统计局还称第一季家庭储蓄率从去年最后一季的14.7%升至15.9%。
季度 年度
13年 13年 13年 14年 2013
第二季 第三季 第四季 第一季
总体GDP(%) 0.6 -0.1 0.2 0.0 0.4
进口 1.9 1.1 0.5 1.0 1.9
家庭消费 0.3 -0.2 0.2 -0.5 0.3
公共支出 0.8 0.3 0.5 0.4 2.0
投资 0.0 -0.2 -0.2 -0.8 -0.8
-企业投资 0.3 0.2 0.7 -0.6 -0.6
-家庭投资 -0.6 -1.7 -2.3 -2.4 -3.1
-公共投资 0.1 0.6 -0.3 0.0 1.1
出口 3.0 -0.5 1.5 0.6 2.4(完)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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