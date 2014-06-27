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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 15:05 BJT

表格：法国第一季GDP终值确认为较前季持平，家庭储蓄率升至15.9%

路透6月27日 - 法国国家统计局周五公布，法国第一季GDP终值确认为较前季持平。

统计局还称第一季家庭储蓄率从去年最后一季的14.7%升至15.9%。

季度 年度

13年 13年 13年 14年 2013

第二季 第三季 第四季 第一季

总体GDP(%) 0.6 -0.1 0.2 0.0 0.4

进口 1.9 1.1 0.5 1.0 1.9

家庭消费 0.3 -0.2 0.2 -0.5 0.3

公共支出 0.8 0.3 0.5 0.4 2.0

投资 0.0 -0.2 -0.2 -0.8 -0.8

-企业投资 0.3 0.2 0.7 -0.6 -0.6

-家庭投资 -0.6 -1.7 -2.3 -2.4 -3.1

-公共投资 0.1 0.6 -0.3 0.0 1.1

出口 3.0 -0.5 1.5 0.6 2.4(完)
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