《路透晚报》--6月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：具备增长坚实基础，不会采取短期大规模刺激政策--财长

中国财政部部长楼继伟表示，把经济运行保持在合理区间，是当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向，总体上看中国仍具备经济增长的坚实基础，不会采取短期大规模刺激政策来推动经济增长。

--中国数据：1-5月规模以上工业企业利润同比增长9.8%，总体基本平稳

中国经济企稳的迹象从统计局周五公布的利润数据略见一斑。1-5月全国规模以上工业企业实现利润数增长9.8%，总体基本平稳，5月当月增速同比增长8.9%，增速比4月份回落0.7个百分点。

--投行观点：中国进一步放松政策不可避免，下半年可能降息两次--巴克莱

知名国际投行--巴克莱认为，中国要实现7.5%的年度增长目标，未来政策进一步放松将不可避免，下半年可能降息两次。

--中国金融：5月末银行业总资产159.62万亿元，同比增长14.4%--银监会

中国银监会发布银行业监管统计月度指标显示，截至5月末，银行业金融机构总资产159.62万亿元人民币，同比增长14.4%。

--中国人事：陈政高出任住房和城乡建设部部长，接替姜伟新--新华社

中国十二届全国人大常委会第九次会议周五表决通过，任命陈政高为住房和城乡建设部部长。

--《焦点》呼和浩特取消限购风波凸显地方房地产政策欲寻突破

中国内蒙古呼和浩特市日前发文取消商品房限购，成为众多地方政府中首个吃螃蟹者，然而就在市场聚焦于此时，相关文件被悄然撤下，迄今官方仍未对通知是否执行做出明确答复。在中国楼市处于敏感时期的当下，呼和浩特此举凸显地方房地产政策欲寻突破又有所顾忌的心态。

--中国反腐：广州市委书记万庆良涉嫌严重违纪违法，正接受调查--中纪委

中国中央纪委监察部周五称，广东省委常委、广州市委书记万庆良涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。另外，中纪委亦对国家信访局原党组成员、副局长许杰严重违纪违法问题进行了立案检查。

--中国保险：前五月保险保费收入同比增近三成--保监会

中国保险监督管理委员会公布，今年前五月，保险业实现原保险保费收入9,765.67亿元人民币，同比增长26.11%。

--《综述》台湾央行意外再度出手管控房价，但通膨可控短期内不致升息

台湾央行周四意外地再度出手管控高房价，并进一步扩大选择性信用管制的区域和成数，但央行言明，通膨仍在可控范围之内，因此短期内料不会升息。

--台湾金融：总统鼓励公股银行合并，打造3-5家亚洲区域金融机构--报载

台湾经济日报周五指出，总统马英九接受媒体专访时表示，未来将朝五大方向来提升金融服务业，大方向仍朝向开放，并鼓励官股银行合并，更重要的是，过去无法承作的项目能够开放来做，希望未来三到五年内透过整并，打造出三到五家亚洲区域性金融机构。

--新闻稿：香港银行体系的展望仍为负面--穆迪

穆迪投资者服务公司表示，未来12-18个月香港银行体系的展望为负面。该评级展望自2013年6月以来维持不变。

--表格：香港银行3月末向内地贷款总额较去年底升10.8%--金管局

香港金融管理局（HKMA）的数据显示，截至今年3月底为止，整体银行业的中国内地相关贷款总额28,670亿港元，较去年底上升10.8%，占总资产的比重亦由13.3%升至14.4%。

【固定收益】

--《中国信用市场观察》牛市下半场分化行情继续

中国债券市场本周在分化行情中几近走完上半年牛市行情，一方面，利率债对利空和利好消息本周反应都较为迟钝，整体变动不大，短端略下行，显示牛市上半场结束后，略微透支的价格上涨行情尚在等待下半场的方向。

--新债招标：中国两期地方债与国债点差扩大，国开行长债利率低于预期

中国财政部周五上午代理发行的三及五年两期地方债，中标利率与同期限国债的点差，较上周同期明显扩大；同时招标的国开行15年期长债利率，则略低于预期，不过仍高出相应估值约10个基点(bp)。

--中国债市：中债登债券开户有望重新启动，非法人产品身份落定

期盼已久的银行间债券开户有望重新启动，中国中央国债登记结算公司周四晚发布通知，明确非法人产品账户管理规程，并公布账户业务指引。其中银行理财、社保基金、保险、信托与公募基金乙类户身份明确，企业年金、基金专户及券商资管则可在乙类和丙类户中选择。

--中国货币市场：Shibor每日发布时间拟提前至上午9:35左右--消息

两位消息人士周五对路透表示，中国全国银行间同业拆借中心拟将每日上海银行间同业拆放利率(Shibor)对外公布时间由当前的11:30，提前至9:35左右，不过最终实施时间窗口尚未确定。

--中国货币市场：月底将至资金供给仍宽裕，半年末时点料将安然度过

月底将至，中国银行间市场周五资金面仍平稳，尽管主要回购加权利率中，除隔夜品种外大多走高，但仍是受到信用债质押拉高均价的因素扰动，资金整体供给依旧充裕，半年末时点料将安然度过。

--中国债市动态：现券持稳，半年末将至交投意愿明显不足

中国银行间市场周五现券持稳；消息面平静，半年末前机构多关注能否安全渡过这一关键节点，场内交易意愿明显不足，现券交投清淡。

--中国票据市场：转贴利率窄幅波动，季末出票压力有限下月料重回跌势

中国票据市场本周转贴利率窄幅波动，临近季末指标考核，机构普遍降低了交易频率，不过出票意愿大多不强，在资金整体宽裕以及规模压力不大的情况下，看好下半年市场走势已成共识，料下月转贴利率将重回跌势。

【外汇】

--中国外汇：央行发布结售汇管理办法，降低业务门槛明确银行权责

中国央行周五发布银行办理结售汇管理办法，正式对结售汇业务和监管做出规定。管理办法降低了银行准入条件，赋予银行更大自主权，同时强调业务审核和风险管理，并修订部分罚则内容。

--中国汇市：中资大行结汇支撑人民币续走坚，料与月底调头寸有关

中国人民币兑美元周五早盘走坚，中间价微幅低开整体持稳。盘间客盘偏向结汇，大行美元卖盘较重，使升势一度较快，但此后在6.22元上方企稳。

【证券/行业】

--中国证券：证监会计划今年底前提出新股发行注册制改革具体方案

中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，计划今年底前提出新股发行注册制改革的具体方案。在回应新股发行改革如何体现市场化方向时，他在每周新闻例会上回应称，新股发行的市场化程度越高，证监会就越要加强事中事后的监管。同时，投资者要自行对新股的投资价值进行判断，自担风险。

--中国股市：沪综指收盘小跌，炒新潮带动小盘股和次新股受关注

中国股市沪综指周五收盘小跌。分析师指出，今日公布的工业企业利润数据较为平稳，以中国石化为代表的周期股有所反弹，令大盘走势较为稳定。炒新热潮依然继续，昨上市的龙大肉食等三只新股继续涨停，令小盘股、次新股亦受关注。

--《技术分析》中国股市沪综指下破政策底警报仍未解除

中国股市沪综指本周再次在靠近2,000点附近获得支撑，随后震荡小幅上扬。首批新股上市获暴炒，因换手率奇低，其对大盘的影响尚未显现。技术面显示，沪指2,000点附近仍有护盘，2,040点上方则续有压力，多空短线仍处于弱平衡格局；中长线看，大盘震幅不断收敛已难以为继，整体维持近五个月的横向震荡格局有望在7月被打破。

--中国房地产：呼和浩特官网再刊更正后文件，成国内首个明文取消限购城市

中国内蒙古呼和浩特市周五在官网刊登更正别字后的办公厅文件，而原先涉及取消限购的内容未有改变，仍规定居民购房时无需再提供住房套数证明。呼市成为中国首个明文规定取消限购的城市。

--《苏培科专栏》中国IPO开闸暴露A股诸多矛盾

这次IPO开闸依然暴露出诸多矛盾，虽然新股发行制度经过了多轮改革，但依然不到位。这一次IPO开闸充分显现了A股市场核准制发行存在严重压抑，企业IPO路径严重畸形，千军万马挤独木桥，结果自然是新股“堰塞湖”和权力发审增加企业上市隐性成本。

--《台湾金融市场一周展望》股市火烫下半年续闷烧，债市惊魂甫定仍有难关在前

仅剩一个交易日，上半年就将结束。在低利率令资金宽松的带动下，台股表现居于亚股前列，累计涨幅逾8%。展望下半年，搭配经济逐季增长，一般预料，大盘或有挑战9,800点的机会。

--中港个股：中石化将启动10年能效倍增计划，明年将投近百亿元--报载