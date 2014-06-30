路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比回升至79.4%

* 未来三个月股票建议配比回升至79.4%

* 二次定向降准等令股市流动性预期改善

* 消费类股和机械板块平均建议配比反弹

作者 林琦

路透上海6月30日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比本月有所回升，上月曾创21个月来新低；债券建议配比则自上月的一年半来新高回落。中国央行的二次定向降准实施，以及公开市场减弱资金回笼力度，令基金经理对股市流动性预期略显乐观。

本次共有九位基金经理参与调查，本月股票建议配比为79.4%，上月为76.3%；债券建议配比由上月的10.4%降至6.8%；而现金建议配比由上月的13.2%升至13.8%。

本次调查中，虽然有部分基金经理对于房地产市场的风险仍心存疑虑，但亦有较多基金经理认为，未来中国经济增速触底，以及货币政策趋向宽松，将给股票投资带来机会。

上海一位基金经理指出，“预计下半年会有较密集的微刺激政策出台和落实，加上定向降准对投资者的预期有所改善，这使得市场大跌的概率有所降低。若政策力度超预期，这就是一个机会。”

中国央行6月中实施今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。央行并在微博上明确，此次定向降准范围包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。

上周四中国央行暂停了自2月中旬以来持续的正回购，并通过国库现金定存向市场注入资金500亿元人民币。这使得在半年末这个资金面的敏感期，市场流动性预期向好。

有八位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,084.4点，略高于上月调查时的2,068.8点，较目前位置高出约1.7%。有五位基金经理认为股指将达到2,100点或以上，较上月增加一位；但亦有三位基金经理认为会跌破市场较为认同的2,000点“政策底”，而上月仅一位，说明市场分歧开始加大。

沪综指 周一早盘收报2,050.066点，涨0.67%，6月截止目前累计涨幅约0.5%。

**消费及机械板块建议配比反弹**

本月基金经理对主要行业的平均建议配比变化不大，上月大幅下降的两个板块，即消费类股和机械类股有所回升，部分是因为一些个股近期估值下降较快。

消费类板块的平均建议配比由上月的19.2%升至19.8%，而机械类个股的平均建议配比亦由上月的12.2%回升至13.3%。

华南一位基金经理表示，“汽车、电力设备、家具、家电等业绩增长、估值低的股票会有机会。”

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I 平均值

股票 90 85 80 85 80 70 50 95 80 79.4

债券 0 0 6 10 0 10 20 0 15 6.8

现金 10 15 14 5 20 20 30 5 5 13.8

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

股票 79.4 76.3 77.5 81.3 81.1 83.8 83.8 82.8 83.8 83.8 85.0 82.3 83.5

债券 6.8 10.4 5.1 3.9 6.2 3.3 2.6 4.0 7.6 6.4 4.3 8.1 5.8

现金 13.8 13.2 17.4 14.9 12.7 13.0 13.6 13.2 8.6 9.9 10.7 9.6 10.8

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H I

股票 0 0 0 0 + 0 0 + +

债券 0 0 0 0 0 0 0 0 -

现金 0 0 0 0 - 0 0 - -

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G H

预测点位 2,100 1,900-1,950 1,900-2,100 2,100 2,200 2,000 2,150 2,200

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I

汽车 15 0 0 10 15 5 0 5 10

消费 35 15 0 18 30 25 30 15 10

电子技术 25 35 20 10 5 10 20 25 25

金融服务 0 0 40 13 5 25 30 5 10

金属及产品 0 0 0 5 0 5 10 5 5

房地产 5 10 10 5 0 15 10 5 10

交通及基础设施 0 10 0 8 5 5 0 10 10

能源 0 0 0 10 10 0 0 5 10

机械 15 10 30 15 30 5 0 10 5

其他: 5 20 0 6 0 5 0 15 5

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12/12月 11月 10月 9月 8月 7月

汽车 6.7 7.2 5.6 4.3 5.1 4.9 5.8 6.6 5.5 6.1 5.4 4.9

消费 19.8 19.2 24.9 24.1 27.6 22.9 23.5 23.6 23.4 21.4 19.0 22.6

电子技术 19.4 18.9 19.5 13.8 15.0 16.9 13.1 14.4 13.8 15.9 17.2 15.5

金融服务 14.2 14.8 14.8 15.0 12.8 13.1 15.0 15.9 16.3 15.6 16.1 11.5

金属 3.3 3.3 2.5 6.3 3.9 2.5 1.9 2.8 2.5 1.9 3.4 3.1

房地产 7.8 8.3 7.3 5.6 3.3 7.0 7.4 6.7 8.5 10.1 10.6 11.0

交通及基建 5.3 5.3 3.8 3.9 6.1 3.8 4.4 4.9 4.3 5.5 5.4 6.4

能源 3.9 3.9 1.3 1.3 2.2 1.1 1.1 2.1 2.4 4.6 3.7 3.3

机械 13.3 12.2 16.0 15.0 14.3 13.3 14.5 12.3 12.6 8.3 9.6 9.4