路透调查：南非股市今年底前料再上涨4%，兰特走弱有助大盘股

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
* 全球流动性助力南非股市表现
* 兰特疲弱支持了有海外获利的大盘股表现
路透约翰内斯堡6月26日 - 路透调查显示，目前至年底南非股市料会上涨4%，因全球流动性依然充裕，且市场对于管理良好的当地蓝筹股前景颇具信心。
过去一周有10位分析师参与了调查，其预计约翰内斯堡Top-40指数 今年底将收在47,200点左右，周三时该指数收于45,383点。
“全球经济将会继续改善，投资者希望选择管理良好，且利润率增长的企业。”Vestact执行长Paul Theron说。
过去两年里，南非兰特 走弱，支持了在海外有业务的该国企业。
尽管分析师们认为股指已经估值过高，但仍预计随着全球经济改善，明年6月时股指将触及48,967点。
不过，今年稍晚如果美联储终结刺激计划，南非股市有回落的风险。(完)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。